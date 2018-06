Barbie baut jetzt Roboter

Arbeitskleidung und Schutzbrille statt Absatzschuhe und Minirock: Mit einer neuen Barbiepuppe will der US-Konzern Mattel Mädchen für technische Berufe begeistern und sich ein modernes Image geben. Das Unternehmen präsentierte am Dienstag (Ortszeit) eine neue Version der "Karriere-Barbie". Barbie bedient mit ihren übertriebenen Maßen und den blonden Haaren ein Klischee, das sich auch in den Karrieren der Puppe widerspiegelte. Vom Model bis zur Sekretärin durfte sie alles sein. Auch Tierärztin war sie bereits. Es ist das erste Mal, dass Barbie als Ingenieurin für Robotertechnik in Erscheinung tritt.

Ein solcher Job wird in neun von zehn Fällen von Männern ausgeübt - in den sogenannten MINT-Berufen beträgt der Frauenanteil in den USA 24 Prozent.

Mädchen könnten mit der neuen Barbie "online und offline spielen" und sich so nützliches technisches und IT-Wissen aneignen, warb Mattel für die Puppe. Das Unternehmen kooperiert demnach mit der Plattform Tynker, auf der Kinder Programmieren lernen können.

Die neue Barbie reiht sich in die Serie moderner und ethnisch vielfältiger Puppen ein, mit denen Mattel seit einigen Jahren nicht nur dem traditionellen Frauenbild etwas entgegensetzen will, sondern auch seinen schwierigen Umsatzzahlen. Seit Anfang des Jahres verkauft der Spielzeughersteller etwa eine muslimisch verschleierte Barbie.

