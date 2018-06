Neuer Wlan-Standard: WPA3 soll Nutzer vor sich selbst schützen

Nach 14 Jahren hat man sich auf einen neuen Verschlüsselungsstandard geeinigt. Die Verhandlungen liefen dafür bereits seit geraumer Zeit. Im Jänner wurden die Standards auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas definiert. WPA 3 soll Wlan sicherer machen und Nutzer auch vor sich selbst schützen.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) galt lange Zeit als eine der sichersten Wlan-Verschlüsselungen. Der Standard löste das kurz nach seiner Einführung in den 1990er-Jahren als unsicher geltende Wired Equivalent Privacy (WEP) ab und ist seit 2004 verfügbar. Die von Sicherheitsforschern der Universität Löwen "Key Reinstallation Attacks" (Kracks) endeckten Lücken zeigen, dass sich die Verschlüsselung aushebeln lässt und das Mitlesen und Manipulieren der über Wlan übertragenen Daten möglich ist.

Mit WPA3 wurden vier neue Funktionen definiert. WPA3 soll erstens einen robusten Schutz bieten, selbst wenn Benutzer einfache Passwörter wählen, die den typischen Empfehlungen von Sicherheitsexperten nicht entsprechen. Damit werden Nutzer vor sich selbst geschützt.

Hackern wird das Leben erschwert

Außerdem wird Hackern das Leben ein wenig erschwert. Statt wie bisher Wörterbuchattacken zu starten, ohne dabei auch noch im betreffenden Wlan hängen zu müssen, muss der Angreifer mit dem Netzwerk verbunden sein.

Zweitens soll der Prozess der Konfiguration der Sicherheit für Geräte vereinfacht werden, die über keinen Bildschirm verfügen. Ein weiteres Feature soll die Privatsphäre der Nutzer in offenen Netzwerken durch eine individualisierte Datenverschlüsselung stärken. Schließlich soll WPA3 ermöglichen, Wi-Fi-Netzwerke auch in Bereichen zu betreiben, in den erhöhte Sicherheitsanforderungen bestehen, etwa bei Regierungseinrichtungen, dem Militär oder in sensiblen Bereichen in Unternehmen.

Nachdem der Standard nun durch ist, kann man davon ausgehen, dass noch in diesem Jahr die ersten Geräte mit dem Wlan-Standard auf den Markt kommen werden. Bis sich der Standard aber durchgesetzt hat, werden wieder einmal ein paar Jahre vergehen. Vorteil von WPA3 ist, dass es abwärtskompatibel ist und somit auch mit WPA2-Geräten, die im selben Netzwerk hängen, zusammenarbeiten.