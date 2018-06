Zu viele Netzsperren? Behörde warnt vor "Overblocking"

Wenige Tage nachdem Brüssel die umstrittene Verschärfung des EU-Copyrights auf den Weg gebracht hat, berichtet der heimische Telekomregulator RTR vor einem auffälligen Trend zu Netzsperren wegen Urheberrechtsverstößen in Österreich. 35 Mal musste der Regulator im Vorjahr wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Netzneutralität eingreifen, heißt es im "Netzneutralitätsbericht 2018". Dabei geht es darum, dass alle Daten im Internet gleich behandelt müssen und der Zugang zum Netz offen und frei gehalten werden muss.

In jedem fünften Fall blockierten Internetprovider oder Mobilfunkanbieter mutmaßliche Piraterie-Webseiten. Nicht immer hat dabei jedoch ein Gericht oder eine Behörde die Netzsperre angeordnet. In einigen Fällen nahmen die Internet-Provider auch Seiten vom Netz, nur weil sich die Rechteinhaber beschwert hatte. Ob das zulässig und verhältnismäßig ist, wird nun von der RTR geprüft. Die Provider selbst hatten ein Feststellungsverfahren gefordert, um "Sperren auf Zuruf" von der Behörde verbieten zu lassen. Eine finale Entscheidung liegt noch nicht vor. Die Gefahr des "Overblocking" sei aber in jedem Fall eine "Kernfrage der Netzneutralität zur Erhaltung des offenen Internets", schreibt die RTR in ihrem Bericht.

Die Branche erntet für die konstruktive Zusammenarbeit ein Pauschal-Lob vom Regulator. Von den 35 Vorfällen konnte schon vor einem rechtlichen Verfahren mehr als die Hälfte außergerichtlich gelöst worden, nur zwei Bescheide gegen vier verstoßende Praktiken waren notwendig. (mac)