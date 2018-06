"Uhm" und "Äh": Google Duplex wird vor Release menschlicher

"Hallo, ich rufe an, um einen Tisch zu reservieren", ein ganz normaler Satz. Bis zu dem Moment, wenn der Anrufer hinzufügt, dass es sich um einen "automatisierten Buchungsdienst" von Google handelt. Kein Mensch erledigt die Reservierung sondern ein auf Künstlicher Intelligenz basierender Assistent. Google Duplex wurde bereits auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz Google I/O vorgestellt.

Über den Assistenten wurde viel diskutiert. Denn bei der ersten Demonstration in einem Friseurgeschäft, erwähnte Duplex nicht, dass er kein Mensch ist. Das hat Google jetzt geändert. Außerdem wurden Gesprächspartikel eingefügt. Damit klinge der Assistent natürlicher. Somit bekommt man jetzt von Google Duplex auch ein "Uhm" und "Äh".

Diese Änderung bewirke, dass sich die Menschen im Gespräch mit dem Assistenten weiterhin normal verhalten. Sobald Menschen erkannt haben, dass es sich um eine Maschine auf der anderen Seite der Leitung handelt, sprachen sie sehr langsam und bildeten keine ganzen Sätze mehr. In einigen Fällen legten sie auch einfach auf.

Die Änderungen wurden seit der Google I/O übernommen. Vor einer Gruppe Journalisten musste sich Duplex erneut beweisen. Dieses Mal in einem Restaurant nahe des Google-Hauptquartiers.

Über den Google-Assistent gibt man Restaurant, Uhrzeit und gewünschte Personenanzahl an. Duplex soll den Rest erledigen. Das schafft der Assistent laut CNN-Redakteurin Heather Kelly bereits. Bei weiteren Fragen nach Allergien und Unverträglichkeiten hapert es aber noch.

"Dieser Anruf wird aufgenommen"

Außerdem werden die angerufenen Geschäfte auch von Duplex darauf hingewiesen, dass das Gespräch aufgenommen wird. Wird das vom Gesprächspartner abgelehnt, übernimmt im zweiten Anlauf ein Mensch die Reservierung. Google hat dafür eine Armada an Telefonisten, die dann die abgebrochene Reservierung übernehmen.

Schon in wenigen Wochen soll Duplex live gehen und einem kleinen Kreis an US-Nutzern zur Verfügung stehen. Vorerst sollen nur Öffnungszeiten abgefragt werden können. Im nächsten Schritt kann Duplex dann Reservierungen beim Friseur und in Restaurants vornehmen.

(bagre)