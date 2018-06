Galaxy Note 9 kommt am 9. August

Knapp einen Monat früher als sonst, präsentiert Samsung das Galaxy Note 9. Am 9. August wird in New York das neue Phablet der Koreaner präsentiert. Der Stift in der Einladung kann als eindeutiges Zeichen dafür verstanden werden, dass es um das Galaxy Note 9 geht.

In der Einladung, die über alle Kanäle gespielt wird, ist nicht viel an Details auszumachen. Hauptsächlich ist der S-Pen zu sehen; mit einem neuen Button, der auf neue Funktionen schließen lässt. Dennoch zeichnet sich bereits ab, dass Samsung dem Design des Note 8 treu bleiben wird. In Online-Foren sitzt man seit Wochen über angeblich durchgesickerten Blaupausen und Bildern.

Diese lassen vermuten, dass Samsung auch beim Note 9 den Fingerabdruck-Sensor auf der Rückseite und noch nicht unter dem Display verbaut haben wird. Lediglich die Positionierung soll ein bisschen geändert worden sein. Der Sensor soll mittiger platziert sein. Einerseits weil die Kamera unter Umständen mehr Platz einnimmt und um künftig zu vermeiden, dass man nicht ständig beim Entsperren des Geräts mit dem Finger über die Kameralinse wischt.

Nur noch kosmetische Änderungen

Beim Design bleibt nur mehr wenig Bewegungsspielraum. Dafür scheint Samsung ordentlich Technik in das Gerät zu packen. Angeblich fasst der interne Speicher 512 Gigbayte, der zudem via microSD erweitert werden kann. Das voraussichtlich 6,4 Zoll große Gerät soll einen sechs Gigabyte großen Arbeitsspeicher haben, der gepaart mit einem Snapdragon-845-Prozessor für ausreichend Geschwindigkeit sorgen soll.

Ebenfalls im Gespräch ist ein komplett neues User-Interface, das den Namen "Crown UX" tragen soll.

(bagre)