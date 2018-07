"Butterfly-Tastaturen werden zum Untergang für Apple-Entwickler"

Die Butterfly-Tastaturen könnten zu einem Fass ohne Boden ausarten. Das von Apple gestartete Austauschprogramm für gewisse MacBook-Modelle könnte teuer werden. Das Team von iFixit hat sich die Geräte genauer angesehen. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, "Tech-Neulinge" am Markt auseinanderzunehmen und auf ihre Reparierbarkeit zu prüfen. Anlässlich der Tastaturprobleme hat sich iFixit das MacBook erneut vorgenommen, mit einem vernichtenden Urteil: Die Tastatur muss immer zur Gänze getauscht werden. Das Team geht sogar noch weiter und beschreibt die Tastatur als "den eigenen Untergang der Entwickler".

"Schlanker, dünner, flacher", Schlagwörter mit denen Gerätehersteller gerne ihre neuesten Produkte bewerben; auch Apple. Das kann aber auch nach hinten losgehen. Wie iFixit festgestellt hat, wurde die Tastatur so flach gebaut, dass sich einzelne Tasten nicht wechseln lassen. Entfernt man zum Beispiel die Leertaste aufgrund eines Defekts, ist die Taste selbst unbrauchbar. Unter all den Tasten ist die Leertaste die am häufigsten verwendete und daher wohl am anfälligsten für Reparaturen. Ein kleiner Staubkrümel reicht aus, damit die Taste blockiert oder es zu einem Tastenpreller kommt und der Bildschirm eine endlose Wurst des geklickten Buchstaben anzeigt.

Nicht nur, dass für eine einzelne Taste die gesamte Tastatur getauscht werden muss. Viele MacBook-Modelle sind geschraubt und geklebt. An der Tastatur hängt in vielen Fällen auch das Trackpad und die Lautsprecher. Aus einem simplen Austausch wird so eine kostenintensive Arbeit, die nicht nur Material kostet, sondern auch Arbeitszeit.

Hier die Liste, die Apple in sein Gratis-Austauschprogramm aufgenommen hat:

MacBook (Retina, 12", Anfang 2015)

MacBook (Retina, 12", Anfang 2016)

MacBook (Retina, 12", 2017)

MacBook Pro (13", 2016, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (13'', 2017, zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (13", 2016, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (13", 2017, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)

MacBook Pro (15'', 2016)

MacBook Pro (15'', 2017)

