So sollen die neuen iPhones aussehen

Das hat dieses Mal lange gedauert. Immerhin wird in knapp zwei Monaten Apple seine neuen iPhones vom Stapel lassen. Zum jetzigen Zeitpunkt streiten sich Tech-Medien von Asien bis in die USA um die neuesten Bilder und Infos zu den vermeintlichen neuen Apple-Geräten. In diesem auf Instagram veröffentlichten Video, sind drei neue iPhones zu sehen. Demnach wird es ein iPhone X, iPhone X Plus und ein günstigeres iPhone mit LCD-Bildschirm geben. Der Verfasser des Videos bezeichnet es als iPhone 9.

September, der Monat in dem Apple sich gekonnt in Szene setzt und seine Produkte für das Weihnachtsgeschäft vorstellt. Shai Mirzrachi, der sich in der Vergangenheit durch seine guten Quellen in Sachen iPhones auszeichnete, zeigt im Video drei Dummys.

Demnach soll das 6,1 Zoll große iPhone 9 eine Kamera auf der Rückseite haben und nur marginal größer sein als das iPhone X, welches ein 5,8 Zoll großes Display haben soll. Das iPhone X Plus wird Mirzrachi ein 6,5 Zoll großes Display haben; wie auch schon das iPhone 8 Plus. Neu ist aber, dass das Plus eine Triple-Kamera haben soll. Es könnte aber durchaus sein, dass es sich um eine Dual-Kamera und um einen zusätzlichen Blitz handelt.

Alle drei Geräte sollen das gleiche Design wie das iPhone X haben. Das inkludiert auch den Notch und Edge-to-Edge-Screens. Jedoch das iPhone 9 soll einen dickeren Rand aufgrund des LCD-Displays haben. Laut aktuellem Stand soll der Lightning-Anschluss doch bleiben. Die kabellose Lade-Alternative sei noch zu langsam. Außerdem müsste Apple bei den neuen Geräten ein entsprechendes Ladegerät mitliefern; und das kostet. Ob Apple es schafft, den Fingerprint-Scanner nach vorne unter das Display zu bringen, bleibt abzuwarten. Klar ist aber, in welche Richtung es bei Apple geht: Ein iPhone ohne Anschlüsse.

Apple will sich vom natürlich vorgegebenen Design befreien. Die Anschlüsse machen es aber nicht möglich. Die Klinke ist man bereits losgeworden und mit der eSIM muss auch dieser Platz nicht mehr frei zugänglich eingeplant werden. Doch bis zu einem einheitlichen eSIM-Standard und einem adäquaten Ersatz für den Lightning-Anschluss werden sich Kunden mit dem iPhoneX-Design begnügen müssen.

Bezüglich der technischen Ausstattung gibt es bislang nur wenig konkrete Informationen. Es scheint, Apples No-Leak-Policy scheint zu greifen. Bislang ist nur durchgesickert, dass Apple dieses Jahr auf vier Gigabyte RAM setzt.

(bagre)