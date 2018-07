Testbericht: Auf ein Wort, Sonos Beam

Im Oktober 2017 brachte Sonos eine überarbeitete Version der Play:1 auf den Markt. Die One hat im Prinzip nur einen entscheidenden Unterschied: die Alexa-Integration. Die Erweiterung des Produktportfolios geht weiter und gipfelt aktuell in einem schlanken, kompakten und smarten Ablegers der Playbase. Entscheidender Vorteil: Die Sonos Beam kostet nur knapp die Hälfte der 800-Euro-Playbase und hat Alexa mit an Bord.

"Die Presse" konnte das Gerät bereits testen und wie gewohnt gibt es bei Klang und Volumen nichts zu meckern. Zuständig dafür sind insgesamt fünf Treiber. Unter der an der Front befindlichen Stoffabdeckung versteckt Sonos mittig den Hochtöner; die vier weitere Treiber sind drumherum angeordnet. Zudem sorgen drei passive Strahler für die richtigen Tiefen und eine gute Basswiedergabe. Das ist auch der Fall. Die Voreinstellungen müssen aber in jedem Fall angepasst werden.

iPhone-User können dafür auf Trueplay zurückgreifen. Dabei muss lediglich mit dem iPhone der Raum "abgewandert" werden. Die Messung übernimmt dann das Apple-Smartphone und berücksichtigt die baulichen Besonderheiten des Raums. Dieser Schritt bei der Einrichtung ist empfehlenswert. Der Unterschied ist hörbar. – (c) Sonos

Ansonsten funktioniert die Einrichtung der Beam wie auch bei anderen Sonos-Geräten. App installieren, Gerät anstecken und den Anweisungen in der App folgen. Beim Anstecken der Beam muss aber darauf geachtet werden, dass das HDMI-Kabel im HDMI-ARC-Steckplatz (Audio Return Channel) seinen Platz findet, ansonsten kann Bild und Sound nicht synchronisiert werden. Bei älteren Geräten (> fünf Jahre) kann auch der mitgelieferte optische Audioadapter verwendet werden. Dann gibt es aber kein "Alexa, schalt den TV aus". Auf der Rückseite ist neben dem Stromanschluss lediglich noch ein HDMI-Eingang sowie einen Ethernet-Port zu finden. An sich reicht das aber auch.

Nicht alle gängigen Audi-Codecs stehen bei der Beam zur Verfügung. Es fehlen Dolby-Atmos oder DTS. Bei Sonos heißt es, dass man auf die gängigen Formate geachtet hätte.

"Alexa, bist du terrisch?"

Doch bei all dem guten Klang, der das Kinofeeling nachhause bringt, hat die Beam auch ihre Schwächen. So ist der kompakte Lautsprecher mit einer Breite von nur 65 Zentimeter wirklich dezent und fügt sich unauffällig ins Wohnzimmerdekor. Bei der Höhe hapert es aber. Die Playbase von Sonos hat den Vorteil, dass man sein TV-Gerät draufstellen kann. Bei der Beam ist das aber nicht der Fall. Beim heimischen LG-Fernsehgerät, das zum Testen der Beam herangezogen wurde, gibt es ein entscheidendes Problem: Die Beam ist mit zehn Zentimetern zu hoch und verdeckt zum Teil den Fernseher. Auf das IR-Signal direkt im Fernseher hat das keinen Einfluss. Wie auch schon die Playbase kann die Beam die Infrarotsignale empfangen. Wer an sich gewohnt ist, bei der Lautstärke die einzelnen Stufen angezeigt zu bekommen, muss sich umstellen. Mit den erforderlichen Anpassungen in der Tonausgabe bekommt man am TV-Display nur noch ein Plus bzw. Minus angezeigt.

Würde Alexa immer einwandfrei funktionieren, wäre diese Steuerung nicht mehr mit der Fernbedienung nötig. Aber das tut sie nicht. Zumindest nicht immer und dann greift man doch entnervt wieder zur Fernbedienung um das Gerät leiser, lauter oder auszuschalten.

In 7 von 10 Fällen reagiert Alexa auf die Sprachbefehle - sobald man sich als Nutzer auf die notwendigen Sprachcodes eingestellt hat. In zwei Fällen reichte ein dreimaliges Aufrufen, bis dann der Fernseher lauter schaltete. Kurios: in einem Fall meldete sich vorher die Sonos One aus dem Badezimmer. Die Beam stellte auf taub.

Stumm kann sie auch

Wer ein TV-Gerät hat, das an der Wand montiert ist oder höhere Beine hat, kann sich bei der Sonos Beam auf einen soliden Lautsprecher einstellen, der für diese Größe sehr guten Klang abliefert. Wer Alexa nur als nettes Gimmick, aber nicht notwendig erachtet, ist mit der Sonos Beam gut bedient und spart dabei bares Geld, denn in diesem Preis-Leistungsverhältnis ist schwer etwas zu finden. – (c) Sonos

Das Nette an den Sonos-Alexa-Geräten ist, dass sich der smarte Amazon-Assistent auch ausschalten lässt. Direkt am Gerät. Auf der Oberseite befinden sich zudem weitere kapazitive Tasten, womit die Beam "im Vorbeigehen" gesteuert werden kann.

Erweiterbar

Kompatibel ist der Lautsprecher mit dem Sub und kann auch mit der Play:1 gekoppelt werden, um so den Sound zu verbessern. Für kleinere Räume ist die Beam aber mehr als ausreichend. Zusätzlich erworben werden kann eine Wandhalterung oder auch eine Halterung, um die Beam direkt an einen an der Wand hängenden Fernseher zu montieren.

Die Sonos Beam ist eine günstige Alternative zu sonstigen Sonos-Systemen und bietet den Vorteil, dass sie erweitert werden kann. Außerdem sieht sie gut aus und fügt sich gut ins Wohnzimmerbild ein. Der Lautsprecher ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Etwas störend ist, dass gewisse Funktionen zum Marktstart noch nicht erhältlich sind. Dazu gehören die angekündigte Integration vom Google Assistant: "Wir arbeiten mit den Leuten bei Google hart daran, das möglich zu machen", erklärte CEO Patrick Spence bei der Präsentation des Geräts. Auch AirPlay2 ist zum Start nicht verfügbar.

Die Sonos Beam ist ab dem 17. Juli erhältlich und kann bereits vorbestellt werden. Der Preis liegt bei 450 Euro.