Das A1 Start Up Parkbob, das auch aus der Puls4-Sendung "2 Minuten 2 Millionen" bekannt ist, bietet seine Parking-App seit dieser Woche auch für die US-Metropole New York City an. Zusätzlich zu den bestehenden 40 Städten hat das A1 Start Up Anfang des Jahres den amerikanischen Markt erschlossen. Gestartet wurde in Portland und Seattle und nun geht die Fahrt weiter nach New York.

Mittels selbstlernender Algorithmen und angewandter Data Science erkennt Parkbob automatisch welche der – teils überlappenden – Parkregeln zum aktuellen Zeitpunkt gültig ist. Parkbob kombiniert Echtzeit-Parkdaten aus verschiedensten Quellen mit einer umfangreichen Datenbank aus Parkregeln und verknüpft diese mit Geo-Informationen. Somit weiß das System zu jeder Zeit, wo Parken erlaubt ist und was es kostet.

"New York City ist ein Meilenstein für uns. Wir verstehen die Komplexität der Parkregeln großer US Metropolen jetzt viel besser und konnten unsere Technologien dementsprechend anpassen", erklärt Christian Adelsberger, CEO und Gründer von Parkbob.

In 160 Städten um die Welt

Heuer sollen noch weitere 30 Städte weltweit erschlossen werden, 20 davon in den USA und Kanada. Parkbob-Gründer Christian Adelsberger ist optimistisch, das zu schaffen: „Wir haben Algorithmen, die fahrende Autos oder Schatten berechnen und die Stellflächen perfekt bestimmen. Das macht uns viel genauer und schneller“. Darüber hinaus ist Parkbob in den USA nun Mitglied der "BMW Startup Garage" und arbeitet mit dem BMW-Carsharing-Ableger ReachNow zusammen.

Standort Wien als finanzieller Vorteil

Den Standort Österreich sieht Adelsberger aufgrund geringer Personalkosten im Vergleich zum Silicon Valley und anderen globalen Tech-Zentren als wesentlichen Wettbewerbs-Vorteil. "Wir können alles von Österreich aus machen. Anfangs haben wir auch sehr davon profitiert, dass wir in den A1 Start Up Campus einziehen durften und von der A1 Group in puncto Infrastruktur, aber auch durch Expertise bei rechtlichen Fragen, bei der Mitarbeiter-Akquise und beim Networking unterstützt wurden", sagt Adelsberger.

>>> Hier geht's zu Parkbob

(Red.)