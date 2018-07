Ein "leeres Orchester" für die Handtasche

Was bekommt man heutzutage noch um 19,99 Euro? Einen Burger mit Pommes aber ohne Getränk im Hard Rock Cafe in Wien beispielsweise, für Ripperln im Strandcafe an der alten Donau muss man schon einen Euro drauflegen - oder man kann sich um 20 Euro einen unterhaltsamen Abend kaufen.

“Hofer” hat aktuell ein Karaoke-Mikrofon mit integriertem Lautsprecher zu diesem Preis im Angebot (das Wort Karaoke ist übrigens japanisch und setzt sich zusammen aus Kara, was "leer" bedeutet, und Oke als Kurzwort für Orchester).

Der Mikrofonlautsprecher lässt sich per Bluetooth mit dem Smartphone oder dem Tablet verbinden. Dort installiert man eine der vielen Karaoke-Apps, die Liedtext und Hintergrundmusik liefern, und schon kann man sich im Kreise seiner Freunde blamieren - oder brillieren, was in unserem Test nur in einem Fall passierte.

Direkt am Mikrofon steuert man mit verschiedenen Reglern die Lautstärke des Gesangs, den Bass oder das Echo. Die Lautstärke des Liedes wird über das Smartphone/Tablet geregelt.

Konzertlautstärke erzielt man mit der kleinen Kombination natürlich keine, aber es ist laut genug für einen spaßigen Abend. (red.)