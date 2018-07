Sony postet ganzen Film statt Trailer auf YouTube

Mit Trailern versuchen Hollywood-Studios Lust auf mehr zu machen. Aktuelle Filme zeigen darin gerade so viel, dass man sich den Film im Kino anschauen will. Wer aber auf YouTube auf das Video "Khali the Killer: Official Red Band Trailer" klickte, bekam mehr als nur ein paar Szenen zu sehen. Sony Pictures lud den gesamten Film hoch.

Auf Reddit meinte ein User dazu trocken: "Schon wieder ein Trailer, der den gesamten Film verrät" und erhielt prompt 15.000 positive Bewertungen für sein Kommentar. Erst sechs Stunden nachdem der Fauxpas bekannt wurde, löschte Sony den Film kommentarlos. Mittlerweile ist nur noch der Trailer online.

In Online-Foren wird gemunkelt, dass es sich um einen Marketing-Gag handelt. Man hätte angeblich den von Kritikern mau beurteilten Film promoten wollen. Wobei dieser Stunt wohl eher daneben ging, denn Sony muss sich einiges an Spott gefallen lassen. Erst recht seit das Video gelöscht wurde.

(bagre)