"Letztes Mal Döner essen in der U6" - Facebook-User organisiert Abschieds-Event

Es ist Zeit Abschied zu nehmen von Döner, Leberkäse und Käsekrainer. Zumindest in der U6. Ab 1. September dürfen derartige Gerichte nicht mehr zwischen Siebenhirten und Floridsdorf konsumiert werden. Grund genug für den Facebook-Nutzer Juan Son ein Abschieds-Event auf Facebook einzurichten. Am 31. August soll "Letztes Mal Döner essen in der U6" passieren. Mehr als 660 Leute wollen fix daran teilnehmen. Mehr als 4000 Facebook-Nutzer sind interessiert.

Das Verbot komme nach einigen erfolglosen Informationskampagnen: „Das Thema Essen ist seit Jahren ein viel diskutiertes, mit Appellen sind wir da nicht wirklich weitergekommen und daher werden wir nun erstmals den Schritt eines Verbots gehen, wie es in anderen Städten schon länger Praxis ist“, erklärt Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) in einer Aussendung.

Eine breite Informationskampagne soll rechtzeitig die Ubahn-Fahrer auf das kommende Verbot vorbereiten. Das Facebook-Event wird seinen Beitrag - auch wenn nicht Teil der Kampagne - dazu beitragen. – (c) Screenshot/Facebook

>>> Facebook-Event

(bagre)