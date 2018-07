iPhone überlebt Sturz aus 122 Metern Höhe unbeschadet

Das Butterbrot fällt immer mehr der bestrichenen Seite auf den Boden. So verhält es sich auch mit Smartphones. 30 Zentimeter Höhe können ausreichen, um aus dem ständigen Begleiter einen Scherbenhaufen zu machen. Weil natürlich fällt es nicht auf den Teppich, sondern zwei Zentimeter daneben.

Aber es gibt Hoffnung, denn anscheinend muss der Ausgangspunkt für den Sturz nur hoch genug sein. So wie ein iPhone, das von einem Karussel in einer Höhe von 122 Metern das Fliegen lernte.

Cansel Yildirim filmte sich beim Besuch des Orlando Starflyer in Flyer. Während das Karussel Fahrt aufnahm, verlor sie das iPhone 7 Plus. Während der gesamten Fahrt ging sie davon aus, das Apple-Device in tausend Einzelteilen am Boden vorzufinden - wenn überhaupt. Dabei hat es lediglich ein paar kleine Kratzer auf der Rückseite abbekommen. Für alle Fälle hat sie jetzt aber doch auch eine Hülle. – (c) Attractionsmagazine

(bagre)