70 neue Apple-Emojis: Von Glatzen, Locken und Tim Cook

Heute ist "World Emoji Day" und zur Feier des Tages hat Apple 70 neue Bildchen für iOS 12 angekündigt. Diese werden ab September den Nutzern zur Verfügung stehen. Neben den "Memojis", bei dem man sich sein ganz persönliches Emoji erstellen kann, sollen auch die neuen Emojis anpassen können, um sich besser auszudrücken oder besser visualisiert zu fühlen.

Denn mit den neuen Emojis können auch die Frisuren angepasst werden. Von Locken bis weißen Haaren ist nahezu alles möglich. Und da zur Diversität für Apple auch Emojis mit roten Haaren und Glatze zählen, werden diese jetzt auch zur Verfügung stehen. Zu den neuen gelben Gesichtern zählen ab Herbst ein frierendes Emoji, ein bittendes und ein lachendes Gesicht mit Herzen und das Nazar Amulett. Das Känguru, der Pfau, der Hummer und der Papagei fügen sich in die Reihe der Tier-Emojis. "Viele weitere Charaktere aus den Bereichen Sport, Symbole und mehr werden noch in diesem Jahr erscheinen, darunter ein neues Superheld Emoji, ein Softball, ein Nazar-Amulett und ein Symbol für Unendlichkeit", schreibt der Konzern in einer Pressemitteilung. Auch Tim Cook hat jetzt sein eigenes Emoji sowie auch Johnathan Ive und Craid Federighi. – (c) Apple Mit dem Nazar-Amulett, auch blaues Auge gennant (rechts unten), kann man jetzt den bösen Blick abwenden. – (c) Apple

Die von Apple seit langem angestrebten Emojis, um Behinderungen darzustellen, werden noch auf sich warten lassen. Bislang konnte man sich beim dafür zuständigen Unicode-Konsortium (dort wird über eine einheitliche Emojis beraten und abgestimmt) nicht einigen.

(bagre)