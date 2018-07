Prime Day: Zwischen Kaufrausch und Vergleichspflicht

Der Amazon Prime Day ist geschlagen und für den Online-Handelsriesen war es trotz Streik in einigen Niederlassungen ein voller Erfolg. Deutschland und Österreich haben die 36-Stunden-Aktion genutzt. Vor allem Amazons eigene Produkte fanden großen Anklang. Ein Überblick.

Es war eine bunte Palette an Angeboten, die Amazon Prime-Kunden vergünstigt auf seiner Webseite anbot. Am beliebtesten waren der Fire-TV-Stick mit integrierter Sprachsteuerung sowie der eReader Kindle Paperwhite sowie die Echo-Serie des Unternehmens. Ebenfalls oft gekauft wurde die 15-monatige Playstation Mitgliedschaft, die Jamie Oliver Pfanne sowie das Bundle Osram Smart + Zigbee.

Mehr als 1,2 Millionen Mal wurden Produkte aus dem Bereich Beauty, Drogerie und Körperpflege gekauft. Ebenso oft wanderten Produkte aus dem Bereich Home in den Warenkorb. Fast genau so beliebt waren Produkte aus dem Bereich Fashion und Schuhe. Mehr als 1,1 Millionen Produkte wurden hier in Österrreich und Deutschland verkauft.

Das Prime-Day-Angebot war in diesem Jahr auch wieder von attraktiven Angeboten interessant. Die große Anzahl an Produkten macht das Shoppen aber auch immer schwieriger. Selbst die eigens geschaffte Kategorie Prime Day machte das Suchen nach speziellen Angeboten nicht unbedingt leichter. In diesem Jahr schien Amazon aber die Server auf den Ansturm besser vorbereitet zu haben.

Amazons Achterbahnfahrt der Preise

Beobachtet wurde im Zuge des Prime Days, dass die Preise von einigen Produkten vorsorglich im Warenkorb platziert, in die Höhe gingen. Preisschwankungen im Cents-Bereich ist man durchaus bei Amazong gewöhnt, aber hier ist ein Zusammenhang schwer zu bestreiten. Doch wie auch schon in den Jahren zuvor, gehört zu jedem Amazon-Angebote-Tag auch das Vergleichen des Preises. "Die Presse" rät seit Jahren daher schon einen Blick auf Vergleichsplattformen zu werfen.

(bagre)