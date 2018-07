Das Google-Urteil und seine Folgen am Beispiel China: Von einem Monopol zum nächsten

Über das Google-Urteil wird noch viel vor Gerichten diskutiert werden. Der Suchmaschinen-Riese hat bereits angekündigt, gegen die Strafe von 4,3 Milliarden Euro sowie die Vorgaben der EU-Kommission vorzugehen. Diese bringen nicht nur für Google, sondern auch für die 87,7 Prozent der weltweiten Android-Nutzer einen Paradigmenwechsel. Denn Google hat bereits angekündigt, dass künftig das Betriebssystem sowie auch die einzelnen Apps kostenpflichtig werden könnten. Zwangsläufig bedeutet das, dass die Geräte teurer werden. Dass durch das Urteil der Markt belebt wird und neue Angebote entstehen, mag stimmen, aber wird auch lange dauern. Eine kurz- und mittelfristige Lösung gibt es nicht.

Das Urteil der EU-Kommission sieht vor, dass Hersteller von Android-Geräten die Google-Apps nicht mehr anbieten müssen, wenn sie auch den Play Store anbieten wollen. Ein Anbieter der darauf - mit mäßigem Erfolg - verzichtet, ist Amazon. Aus dem Smartphone-Geschäft hat sich das Unternehmen bereits 2014 wieder verabschiedet. Die Fire-Tablets hingegen erfahren regelmäßige Updates - auch ohne Play Store. Das bedeutet aber nicht, dass die Nutzer darauf verzichten wollen. Sucht man in Google nach "Fire Tablet Play Store" erhält man 231 Millionen Ergebnisse, die vor allem die Frage beantworten, wie man die App über Umwege doch installieren kann.

Ein eigenes Betriebssystem/ einen Play Store etablieren?

Es haben viele versucht und sie alle sind bislang gescheitert. Selbst der größte Android-Zuchtbulle, Samsung, hat versucht mit Tizen einen Android-Ersatz auf den Markt zu etablieren. Gestartet ist man auf Smartwatches. Dort ist das Betriebssystem auch geblieben. Die Pläne für Smartphones wanderten wieder zurück in die Schublade.

Die Entwicklung eines eigenen App-Stores, um den es hauptsächlich bei dem Urteil der EU-Kommission geht, hat schon andere Hersteller dazu gezwungen, sich aus dem Markt mobiler Betriebssysteme zurückzuziehen. Google hat Jahre dafür gebraucht, um als ernsthafter Anbieter eines Ökosystems wahrgenommen zu werden. Selbst erfahrene Software-Unternehmen wie Microsoft oder BlackBerry sind mit eigenen Betriebssystemen gescheitert, weil die Auswahl an Apps zu gering war. Microsoft musste lange kämpfen, dass Facebook überhaupt eine Windows-Mobile-App auf den Markt bringt. Ähnlich verhielt es sich mit BlackBerry. Google hatte anfangs dasselbe Problem. Mit den steigenden Nutzerzahlen, konnte man aber immer mehr Anbieter für Android-Apps finden. "Diese ist nur für iOS erhältlich", hört und liest man heute nur noch selten.

Android-Smartphone - ganz ohne Google?

Ein Blick nach China zeigt, dass es auch ohne Google geht. Gmail, Google-Fotos, Chrome, PlayStore, Maps alles nicht vorhanden. Statt einzelnen Apps gibt es für die Chinesen eine Allround-App mit dem Namen WeChat. Der von TenCent entwickelte Messenger ist mehr als nur ein WhatsApp-Pendant.

Zum Beispiel: Siyu chattet vor der Schule mit ihren Freunden. Am Abend wollen sie zusammen ins Kino gehen. Die 16-Jährige bestellt Karten und bezahlt direkt. Ihre Mutter tauscht sich währenddessen mit Arbeitskollegen über das Meeting am Nachmittag aus. Außerdem vereinbart sie für Siyus Vater einen Arzttermin. Der wiederum schaut sich nach neuen Hemden für die Arbeit um, begleicht die Stromrechnung und kauft Theaterkarten – er möchte Siyus Mutter überraschen.

Das alles geschieht, während die Familie am Frühstückstisch sitzt. Die drei haben nur ihre Smartphones in den Händen. Darauf geöffnet ist eine einzige App: WeChat, oder Wēixìn, wie der Allround-Messenger auf Chinesisch heißt. Andere Anwendungen brauchen sie nicht. WeChat begleitet sie an jedem Punkt ihres Lebens. Und das ist nur ein Bruchteil der Funktionen, die WeChat bietet. In den letzten Jahren ist es zu einem eigenen Betriebssystem innerhalb eines Betriebssystems gewachsen. Es bietet eine Instagram-Funktion, die Momente heißt, über die man Fotos und Statusbeiträge teilen kann.

Und wer gerade kein Bargeld dabei hat, kann einfach über QR-Codes bezahlen. Zwar haben sich die kleinen schwarzen Kästchen hierzulande nicht durchgesetzt, sie erfreuen sich aber in China großer Beliebtheit. Statt den Einkauf dann vielleicht mühsam zu Fuß nachhause zu tragen, kann über WeChat ein DiDi gerufen werden. Ein chinesisches Uber.

Ein chinesisches Google, ganz ohne Google

Abgesehen davon, dass die chinesische Regierung seine Nase tief in dieser App drin hat und die Zensurkeule schwingt, zeigt sich, dass die Nutzer eine Google-Alternative selbst aufgebaut haben. Ein Ökosystem, das alle Funktionen bietet, wie man sie auch von Google kennt. Mit mehr als einer Milliarde aktiver Nutzer hat WeChat eine ähnliche Marktdominanz wie Google. – (c) Statista Kaum wird ein Monopol auf derart brachiale Weise zerschlagen, entwickelt sich daraus ein neues. Das alte "Monopol" muss ums Überleben kämpfen. Schon 2009 entschied sich die EU gegen das Monopol des Internet Explorer von Microsoft vorzugehen und schrieb dem Unternehmen vor, andere Browser zur Installation anzubieten und vorzuschlagen. Das führte zum Aufstieg von Google Chrome und dem Niedergang des Internet Explorer sowie auch dem Mozilla-Browser Firefox.