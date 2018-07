Von wegen brotlos: Neuer Twitter-Trend #KunstGeschichteAlsBrotBelag

So schnell kann's gehen: Am 18. Juli belegte die Twitter-Nutzerin Marie Sophie Hingst ein Brot so, dass er an ein Werk von Piet Mondrian erinnert und veröffentlichte das Foto mit dem eher sperrigen Hashtag #KunstGeschichteAlsBrotBelag auf Twitter. Schon bald folgten zahlreiche Nutzer ihrem Beispiel und tobten sich mit Brot und Belägen aus. Und bereits am Samstag befand sich der Hashtag #KunstGeschichteAlsBrotBelag auf Platz 1 der deutschen Twitter-Trends.

Das war der erste Streich ...

Auf eine Stulle mit Piet Mondrian.#KunstGeschichteAlsBrotbelag pic.twitter.com/LbeI4Sdg9r — Fräulein Read On (@MlleReadOn) 18. Juli 2018

... und so ging's weiter:

The Starry Night - Van Gogh #KunstGeschichteAlsBrotbelag pic.twitter.com/2oEbmKPJzV — بلا ولا شي (@ClaireLarsson) 20. Juli 2018

nach Paul Klee, Zeichen in Gelb, 1937 (Ausschnitt)



Käse auf Toastbrot, Balsamico#KunstGeschichtealsBrotbelag pic.twitter.com/P1e2y4cm5o — Hannah Jo (@hannahjowolff) 21. Juli 2018

(Red.)