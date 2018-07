Österreichische Server als neues Lieblingsziel für Hacker

Österreich hinkt bei Digitalisierung und dem Einsatz neuer Technologien hinterher. Das bestätigen regelmäßig Untersuchungen und Statistiken. Ganz weit vorne ist Österreich als Ziel von Hackern. Das ergab eine Untersuchung des finnischen Sicherheitsunternehmens F-Secure.

Mit sogenannten Honeypots hat man untersucht, welche Ziele besonders interessant für Hacker sind. Honeypots sind Lockvogel-Server, die in verschiedenen Ländern Hacker anziehen sollen. Dabei verzeichnete F Secure alleine in Österreich 30.000 Angriffe innerhalb von drei Monaten. Während es in den USA nur 25.000 waren. An dritter Stelle liegt Großbritannien mit 18.000 Angriffen, gefolgt von der Ukraine mit 13.000 und Deutschland mit 12.000. In der Schweiz waren es lediglich 9000 Angriffe.

2016 lag Österreich noch auf Platz fünf der am häufigsten attackierten Länder. Damals führten die Liste Großbritannien, Türkei und Taiwan an.

Ein russischer Angriff, der eigentlich von den Koreanern kam

In Österreich herrscht zum Teil noch eine sehr laxe Einstellung zu IT-Sicherheit. "Bei vielen österreichischen Unternehmen gibt es in diesem Bereich Aufholbedarf", erklärt Harald Wenisch, Sachverständiger für IT und Sicherheitsthemen gegenüber der Futurezone. Dennoch ist unklar, warum sich Österreich für Hacker als besonders attraktiv darstellt. Selbst F Secure hat dafür keine schlüssige Erklärung.

In Österreich haben die Fälle von Cyberkriminalität besonders zugenommen. 2017 stieg die Zahl dieser Delikte um mehr als 52 Prozent an. Mit der Vorgabe in der Datenschutzgrundverordnung, dass Firmen derartige Fälle melden müssen, könnte die Zahl sogar nochmal massiv ansteigen. Experten vermuten, dass die Dunkelziffer sehr viel höher liegt.

Dabei muss bei den Angriffen nicht Österreich zwingend das Ziel der Hacker sein. Schwachstellen in Servern können dazu genutzt werden, Botnetze zu verbreiten. Somit könnte ein russisches Botnetz von koreanischen Hackern für einen Angriff in den USA genutzt werden. Die Attacke wird aufgrund der IP-Adressen dann den Russen zugeordnet. Die wahre Quelle lässt sich nur schwer eruieren.

Durchführung der Untersuchung

Als Angriff wertet F Secure jene Zugriffe, die verdächtig erscheinen. Dabei werden auch harmlos erscheinenende Anfragen dazu gezählt, wenn es sich um sogenannte Port Scans handelt. Dabei handelt es sich um Suchen nach Servern, die für bestimmte Schwachstellen anfällig sind.

