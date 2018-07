17-Jähriger Einbrecher fordert Wlan-Passwort statt Geld

Weil das Datenvolumen aufgebraucht war, verschaffte sich ein Mann Zugang zu einem Haus in Palo Alto (Kalifornien). Er weckte das schlafende Ehepaar auf und versuchte das Wlan-Passwort herauszufinden. Als der Ehemann versuchte, den 17-Jährigen zu packen, flüchtete dieser.

Nur wenige Minuten nachdem er die Polizei rief, konnte diesen den jungen Einbrecher festnehmen. Es stellte sich bei der Einvernahme heraus, dass es nicht das erste Mal war, dass er einbrach und das Wlan-Passwort von den Besitzern haben wollte. Erst am Vorabend versuchte er es in einem anderen Haus. In beiden Fällen war er nicht gewalttätig und "fragte" nach dem Passwort.

Dennoch muss er sich nun wegen zweifachen Einbruchs vor Gericht verantworten. Mitte Juli wurde ein ähnlicher Fall in Innsbruck bekannt. Dabei versuchte ein 23-Jähriger aber mit Androhung von Gewalt das Passwort bei den Wohnungsbesitzern in Erfahrung zu bringen.

(bagre)