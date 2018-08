WeAreDevelopers: Erfolgsmesse zieht von Wien nach Berlin

Die größte Developer-Konferenz Europas findet 2019 erstmals in Deutschland statt: WeAreDevelopers zieht mit seinem WeAreDevelopers World Congress von Wien in die Hauptstadt Berlin.

Nach drei Jahren erfolgreichem Aufbau der Konferenz findet WeAreDevelopers ein neues Zuhause. Berlin soll am 6. und 7. Juni 2019 im CityCube internationale Tech-Leader begrüßen. Unter dem Motto „People – Code – Future“ wird über die aktuellsten und für die Zukunft relevantesten IT-Themen diskutiert.

Im Mai dieses Jahres konnten die Verantwortlichen eine namhafte Größe für die Konferenz begeistern. Steve Wozniak, Mitbegründer von Apple, ist über die Grenzen der Tech-Welt bekannt. Mit ein Grund warum 2018 mehr als 8000 Besucher verzeichnet wurden. Primär dient die Veranstaltung der Vernetzung von führenden Technologie-Unternehmen mit der europäischen Entwickler-Community. In 2019 werden mehr als 10.000 Besucher erwartet. Mit dem internationalen Anspruch ist der CityCube und die Messe Berlin mit einer Fläche von knapp 33.000 qm² die perfekte Bühne für das Event. „Der Schritt, von Wien nach Berlin zu gehen, ist notwendig und enorm wichtig für uns, um unseren Teilnehmern ein noch vielfältigeres, spannenderes und attraktiveres Angebot an Inhalten, Workshops und Hackathons bieten zu können“, sagt Benjamin Ruschin, Co-Founder und Managing Director von WeAreDevelopers.

Berlin noch kein fixes Zuhause

Ob Berlin das neue Zuhause der Konferenz wird oder nur eine Zwischenstation ist noch nicht klar. Gegenüber dem Brutkasten erklärt Ruschin, dass Wien das Zuhause der Gründer bleibe, aber nachdem man den Ansatz verfolge, WeAreDevelopers zu einer internationalen Entwickler-Jobbörse zu machen, kann man jetzt noch nicht sagen, was die Zukunft bringe.

In diesem Jahr wird der Ticketverkauf außerdem mit einer besonderen Aktion starten – dem Super Super Super Early Bird Ticket. Die ersten 100 Käufer können ihr Ticket zu einem Preis von nur 159 € erwerben. Die Aktion dauert 24 Stunden und findet vom 2. August 2018 um 12 Uhr bis zum 3. August 2018 um 12 Uhr statt.

(bagre)