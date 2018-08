Superrechner Watson versagt bei Krebstherapie

IBM begann vor einem Jahr die Bewerbung seines Supercomputers Watson in einem ganz speziellen Bereich zu bewerben; in der Krebstherapie. Präzisionsmedizin lautete das Schlagwort. Watson sollte Genanalysen von Patienten in kürzester Zeit mit Millionen Patientenakten abgleichen und den idealen Behandlungsplan erstellen. Etwas, das bislang ein gesamtes Team an Experten benötigt, hätte Watson schneller und alleine erledigen sollen. "Das Produkt ist ein Stück Scheiße", lautet nach knapp einem Jahr das vernichtende Fazit eines Arztes, der in Florida in einem Krankenhaus praktiziert. In dem internen IBM-Dokument werden die Erfahrungen der Ärzte aufgelistet. Zusammenfassend heißt es, dass die von Watson empfohlenen Behandlungen "unsicher und falsch" sind.

Interne Dokumente von IBM zeigen, dass Watson versagt hat. Der erste reale Anwendungsfall Künstlicher Intelligenz ist zum Rohrkrepierer geworden. Die Empfehlungen und Behandlungsmethoden waren zum Teil lebensgefährlich für die Patienten. Dabei wird ein Fall besonders herausgestrichen: Ein 65-Jähriger Patient mit Lungenkrebs und offene Wunden sollte laut Watson Bevacizumab verabreicht werden. Aber das Medikament kann zu starken Blutungen führen. Die falsche Medikation in diesem Fall.

Ein Grund für das Problem mit Watson ist, dass Krebs schon so eine fiese Angelegenheit ist, aber in der Behandlung eben auch eine Herausforderung. Jeder Krebs ist anders, egal ob das selbe Organ betroffen ist. Es ist eine gänzlich individuelle Erkrankung, die eben auch eine spezielle Behandlung benötigt.

Theoretisches statt praktisches Training

Zudem wird vermutet, dass das "Training" von Watson sehr theoretisch angelegt war. Bereits 2012 begannen die Entwickler gemeinsam mit Ärzten des Memorial Sloan Kettering Cancer Centers Watson mehr "denken" zu lassen wie einen Arzt. Aber anstatt den Supercomputer mit realen Patienteninformationen zu füttern, wurden ständig nur theoretische Fälle mit Watson besprochen.

Gemessen daran, wie lange ein Arztstudium dauert, ist es aber auch nicht verwunderlich, dass die Künstliche Intelligenz noch nicht so weit ist, um eine ernstzunehmende Technik ist, bei der sich echte Ärzte Rat holen können. Dass es eine Lernkurve geben wird, ist nicht auszuschließen. Auch die Sprecherin des Memorial Sloan Kettering Cancer Centers betonte, dass eine Maschine nie einen Arzt ersetzen kann. Zumindest noch nicht.

(bagre)