Galaxy Note 9: Der S Pen wird zur Fernbedienung

Das Galaxy Note 9 ist jetzt offiziell. Wie bereits im Vorfeld durch vielfache Leaks und Gerüchte bestätigt, ist das Samsung-Phablet eine konsequente Fortsetzung des Vorjahresgeräts. Ein 4000-mAh-Akku, ein gewanderter Fingerprint-Scanner und ein komplett überarbeiteter S Pen mit Bluetooth-Anbindung sind die Neuheiten des Geräts. Das Gerät kommt offiziell am 24. August in den Handel. Die 128 Gigabyte Variante schlägt mit 999 Euro zu Buche. Die 512 GB Version sogar mit 1249 Euro. In der Vorbestellphase, die am Donnerstag, den 9. August startet, lockt Samsung mit einigen Vergünstigungen.

Doch nicht nur das Galaxy Note 9 hatte Samsung im Barclays Center im Gepäck. Auch eine neue Galaxy Uhr, die auf Samsungs hauseigenem Betriebssystem beruht, wurde vorgestellt. Die Smartwatch kommt in zwei verschiedenen Größen und wird als WiFi-only sowie auch als LTE-Version mit eSIM auf den Markt kommen.

Angeteasert, also gezeigt aber nicht demonstriert hat Samsung seinen Bixby-Lautsprecher. Das smarte Device fällt durch sein auffälliges Design auf, aber auch dadurch, dass Marktstart, Preis und genaue Spezifikationen nicht bekannt sind. Gemeinsam mit Spotify will man aber für einen durchschlagenden Erfolg sorgen. Eine Kooperation, die sich dadurch äußert, dass sich die aktuelle Playlist nahezu nahtlos von einem Samsung-Gerät zum nächsten übertragen lässt; wer will auch auf seinen Samsung-Kühlschrank.

Alle Details zu dem neuen Gerät finden Sie hier: Galaxy Note 9.

Alle Infos zur Galaxy Watch gibts hier.