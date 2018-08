Alexas "Answer Updates": User bekommen Fragen später beantwortet

So smart wie sie sein sollen, sind die Assistenten von Amazon, Apple und Google nicht immer. Oftmals münden unsere Anfragen in einem "Es tut mir leid, diese Frage verstehe ich nicht". Wenn auch Variationen der Frage nichts am Resultat ändern, endet man damit, das Smartphone zu konsultieren. Lose Enden und unbeantwortete Fragen gefallen den Alexa-Entwicklern bei Amazon aber gar nicht. Deswegen wird ein Update veröffentlicht, wodurch Alexa schlussendlich die Fragen doch beantwortet - wenn auch mit Verzögerung.

User werden benachrichtigt, wenn Alexa in ihrer riesigen Bibliothek doch noch fündig geworden ist. Dafür muss "Answer Update" aktiviert werden. Daraufhin meldet sich Alexa und erklärt, dass sie eine Frage auf die sie keine Antwort hat, später zurückkommen wird.

Auch wenn der User selbst die Antwort bereits gefunden hat, soll es laut Amazon die stetigen Verbesserungen zeigen. "Der Alexa Dienst wird jeden Tag smarter und Answer Updates ist nur ein weiterer Weg um Alexas Wissensgrad zu erweitern", erklärt ein Unternehmenssprecher.

Es zeigt aber auch, dass jede Frage bei Amazon landet, verarbeitet und gespeichert wird. Etwas, das wir regelmäßig vergessen, wenn wir den smarten Lauscher mit Fragen traktieren.

(bagre)