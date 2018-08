Galaxy Watch: Samsung präsentiert nach langer Pause neue Uhr

Zwei Jahre ist es her, dass Samsung eine smarte Uhr auf den Markt gebracht hat. Die Gear S3 ist eine analog anmutende Uhr, die ganz klar bei den Männern ihre Zielgruppe fand. Die Galaxy Watch, die Samsung gemeinsam mit dem Note 8 vorgestellt hat, ist jetzt wieder in zwei verschiedenen Größen erhältlich.

46 und 42 Millimeter Umfang haben die Uhren. In Zoll ausgedrückt, entspricht das 1,3 Zoll für die größere Version und 1,2 Zoll für die etwas kleinere. Die Auflösung beider Uhren beträgt 360 x 360 Pixel.

Die Galaxy Watch hat sich auf die Fahnen geheftet, das Akku-Problem smarter Uhren endgültig gelöst zu haben. Bis zu sieben Tage soll die 46-Millimeter-Version ohne Probleme durchhalten. Dafür sorgt ein 472-mAh-Akku. In der kleineren Version hat naturgemäß auch nur ein kleinerer Lithium-Ionen-Akku mit einer Nennladung von 270 mAh Platz.

Das nach Militärstandards zertifizierte Gerät kommt als WiFi-Only sowie auch als LTE-Modell und trackt jeden Sport, den man sich nur wünschen kann. In der LTE-Version ist die SIM-Karte bereits integriert. Bislang ist unbekannt ob die eSIM-Variante auch in Österreich auf den Markt kommen wird. Bislang ist die Huawei Watch beim heimischen Provider Drei (Hutchison), die einzige angebotene Uhr dieser Art.

Schwimmen bis die Uhr "spuckt"

Die Schwimmfunktionen sind ebenfalls wieder mit an Bord. Die Galaxy Watch soll sich jetzt bemerkbar machen, wenn nach einer Schwimmeinheit die Uhr Wasser spuckt. Abzwarten bleibt ob sie nun genauer ist oder man wieder auf alternative Anbieter wie Speedo ausweichen muss, um halbwegs exakte Aufzeichnungen über das Schwimmtraining zu erhalten.

Neu ist ebenfalls der Tagesplaner. Die Uhr gibt auf Wunsch ein Morgen- sowie ein Abendbriefing. Morgens wird der Uhrträger über das Wetter informiert und an bevorstehende Termine erinnert sowie auch ans Workout. Am Abend wird ein Resumée mit Hilfe der Uhr gezogen. Wie aktiv war man, wie sieht es mit der Schrittzahl aus, den verbrannten Kalorien und worauf hat man sich am nächsten Tag vorzubereiten. – REUTERS R

Da man aber nicht im falschen Moment an etwas erinnert werden will, wie zum Beispiel, dass es an der Zeit ist sich zu bewegen, gibt es verschiedene Modi. Darunter auch den "Gute Nacht Modus", dabei zeichnet die Uhr zwar weiter den Schlaf auf und der Wecker läutet, ansonsten werden alle Benachrichtigungen deaktiviert. Ähnlich auch der Theater-Modus.

Wie auch bei den Vorgänger-Modellen haben die beiden Uhren eine Lünette und zwei Knöpfe. Geladen werden sie kabellos. Die Ladestationen werden mitgeliefert. Bereits zum Start gibt es ein großes Sortiment an Zubehör in Form von Armbändern. Die Uhren selbst sind in Schwarz (46 Millimeter Version) sowie in Schwarz und Rose-Gold (42 Millimeter Version) erhältlich. Angetrieben wird die Uhr mit Samsungs hauseigenem Betriebssystem Tizen. Der Preis liegt bei 199 Euro und 249 Euro.

