Der Weg zum smarten Rasenmäher

Die Vorstellung klingt zunächst einmal lustig. Wissenschaftler mähen den Rasen am Rande des Campus – und das im Namen der Forschung. Solche von einem kleinen Messfahrzeug begleiteten Feldversuche fanden in den vergangenen acht Jahren an der TU Graz und auch beim Partnerunternehmen Stihl in Tirol tatsächlich immer wieder statt. Denn einer der Schwerpunkte des vom Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik koordinierten Projekts „Eco-PowerDrive-2“ und seines Vorgängerprojekts lag darauf, Emissionen und Kraftstoffverbrauch motorisierter Gartengeräte zu reduzieren.