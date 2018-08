Apple Store wegen explodiertem iPad evakuiert

Am Sonntag kam es zu einem Zwischenfall mit einem iPad in einem Apple Store. Das Geschäft wurde nach der Explosion umgehend evakuiert. Das Gerät in eine mit Sand gefüllte Box gegeben, um den Brand einzudämmen. Die Feuerwehr kam umgehend zum Einsatzort.

Das Geschäft wurde aufgrund der giftigen Dämpfe aus Sicherheitsgründen geschlossen. Drei Mitarbeiter mussten wegen Atembeschwerden behandelt werden. Unklar ist, ob es ein neueres oder älteres iPad war. Die Explosionsursache ist unklar.

(bagre)