Apples iPhones könnten Stift-Unterstützung erhalten

Apple wird im September drei neue iPhone-Modelle vorstellen. Während über Namensgebung in Online-Foren noch rege diskutiert wird (iPhone 9, iPhone XS und iPhone XS Plus stehen hoch im Kurs), scheint es bezüglich der Gerüchte rund um die Ausstattung Neuigkeiten zu geben. Denn mindestens einer der Geräte soll den Apple Pencil unterstützen. Eine derartige Neuerung ließ sogar Apple-Chef Tim Cook in einem Interview anklingen.

Für Steve Jobs war ein iPhone mit Stift ein Albtraum, so verhielt es sich aber auch mit Smartphones, die über eine Größe von vier Zoll hinausgehen. Sieben Jahre sind eine lange Zeit und die Smartphone-Nutzung hat sich maßgeblich geändert.

Damals monierte Jobs, dass die Stifte nicht gut funktionieren und dann nie bei der Hand seien, wenn man sie brauche. Samsung hat mit der Galaxy-Note-Serie bewiesen, dass ein Stift durchaus Sinn macht, wenn er direkt im Gerät einen Platz hat. Apples iPad Pro auf dem Weg zum Laptop-Ersatz

Wie Apple in der Praxis die Unterstützung des Apple Pencil vorsieht, ist noch unklar. Der bestehende Apple-Stift ist zu groß, um in einem iPhone Platz zu haben. Und nur die Unterstützung des Stifts auf dem Display würde das Argument des verstorbenen Apple-Gründers befeuern, dass der Stift nie zur Hand ist, wenn man ihn braucht. Damit wäre davon auszugehen, dass der Stift verkleinert werden muss. Am ehesten würde sich von der Größe die geplante Version des iPhone XS Plus eignen. Dafür gibt es aber wenige Wochen vor der Veröffentlichung der neuen Apple-Geräte keine Anzeichen.

