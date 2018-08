Skype verschlüsselt Anrufe und Chats

Bei WhatsApp, Telegram und Signal Standard, wird jetzt auch der Microsoft-Dienst Nachrichten mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sicherer machen. Dabei setzt Skype auf das Sicherheitsprotokoll von Signal. Die einzige Einschränkung ist, dass die sichere Kommunikation nicht standardmäßig aktiviert ist.

Das als sehr sichere geltende "Open Whisper System" von Signal gilt als eines der sichersten am Markt. Mit der neuesten Version von Skype (Mobil und am Desktop) hält die Verschlüsselung Einzug. Um diese aber nutzen zu können, muss beim Start eines neuen Chats das Plus-Symbol ausgewählt werden und danach die "Private Unterhaltung". Daraufhin wird eine Einladung an den Empfänger verschickt, der sieben Tage Zeit hat, darauf zu antworten.

Kurios dabei ist, dass Skype nur eine aktive private Unterhaltung ermöglicht. Zwischen gesicherten Chats zu wechseln ist nicht möglich. Technisch aber durchaus möglich, da es WhatsApp, Telegram und Signal auch anbieten.

(bagre)