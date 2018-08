5G-Netz: Angst vor Chinas Tech-Herrschaft

Wien/Canberra. „Der Neustart“, steht da in großen, weißen Lettern geschrieben. Sie verdecken das Konterfei von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, das Anfang August das Cover des australischen Nachrichtenmagazins „The Monthly“ zierte. Australien drücke in seinen Beziehungen mit seinem größten Handelspartner auf den Reset-Knopf, schrieb der China-Experte John Garnaut. Und die Welt sehe zu. Denn mit dem Vormarsch des Ein-Parteien-Staats stelle sich für westliche Demokratien die Frage, wie sie mit China kooperieren können – und die Risiken in Grenzen halten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.08.2018)