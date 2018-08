Neue iPhones sollen am 12. September vorgestellt werden

Apples Plan, Informationen zu neuen iPhones unter Verschluss zu halten, scheint auch in diesem Jahr wieder nur unter gute Vorsätze zu fallen. Das iPhone 9, iPhone XS und iPhone XS Plus (die angeblichen Namen) sollen am 12. September vorgestellt werden. Der Termin wurde von Apple nocht nicht offiziell bestätigt.

>>> iPhone könnte Stiftunterstützung erhalten.

>>> iPhone mit eSIM-Unterstützung.

In US-Medien gilt der Termin aber bereits als gesetzt. In diversen Vorab-Presseankündigungen von Herstellern für iPhone-Zubehör soll der Präsentationstermin mit 12. September stehen.

Der Termin, auch wenn ein Mittwoch, würde passen. Es wäre auf den Tag genau ein Jahr her, dass Apple das iPhone X vorgestellt hat. Normalerweise präsentiert Apple an einem Dienstag seine neuen iPhones. Eingedenk dessen, dass es sich dabei um den 11. September handelt, könnte man sich aus Marketing-Gründen für den Mittwoch entschieden haben. Der 11. September ist aufgrund des Terroranschlags 2001 negativ behaftet.

Sollte sich der Termin bewahrheiten, ist zu erwarten, dass iOS 12 ab dem 19. September zum Download für ältere Geräte zur Verfügung steht. Die Geräte sind dann voraussichtlich ab dem 21. September im Handel.

(bagre)