Huawei will sich von Australien nicht aussperren lassen

Huawei P20: An die Weltspitze auch ohne US-Markt

Das P20, das P20 Pro und eine sündteure Porsche-Version des Mate 10 hat der chinesische Hersteller in Huawei in Paris am Dienstag vorgestellt. Der Weg zur Nummer eins am Mobilfunkmarkt scheint zum Greifen nahe, auch wenn der US-Markt verschlossen bleibt.