Xperia XZ3: Sony präsentiert sich in neuem Design

Ob Walkman, PlayStation, Bravia-Fernseher oder Xperia-Smartphones: Sony ist für gute Hardware bekannt. Doch vor allem im Smartphone-Geschäft verliert der Hersteller immer mehr an Bedeutung. Samsung, Huawei und Apple dominieren längst den Markt und die junge Konkurrenz aus China rückt nach. Kürzlich kündigte der neue CEO Kenichiro Yoshida einen Strategiewechsel an. Mehr Inhalte, weniger Hardware, lautet die Devise. Die Angst vor einer Einstellung der Xperia-Serie scheint aber unbegründet. Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin präsentierte Sony erstmals nur ein Smartphone, aber dafür wagte man ein paar äußerliche Veränderungen.

Geräte sollen künftig eine geringere Rolle spielen, aber nicht ganz verschwinden. Das Xperia XZ3 ist ein sechs Zoll großes Smartphones mit QHD+OLED-Display, das die von den Fernsehern bekannte Bravia-Technologie beherbergt. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das eine Auflösung von 2880 x 1440 Pixel. Auf der Vorder- sowie auch auf der Rückseite setzt Sony auf Corning Gorilla Glas 5, das das Gerät vor Kratzern schützen soll. Auf der Rückseite - unter der Kamera - befindet sich der Fingerprint-Sensor. Früher verbaute Sony den Sensor in seinen Power-Button. Aufgrund des randlosen Designs hat man sich nun aber dazu entschieden, dem Vorbild der Konkurrenz zu folgen.

Fernsehfeeling für unterwegs

"Wie auf einem hochwertigen Bravia TV werden Filme, Fotos oder Games durch die selbstleuchtenden OLED-Pixel mit tiefem Schwarz und exakten Farben beeindruckend realitätsgetreu dargestellt", verspricht Sony. Zudem bietet das Always-on-Display dem Nutzer individuelle Ansichten: "Durch eigene Bilder oder Grafiken lässt sich die Ansicht personalisieren".

Um keinen Moment zu verpassen, startet die Kamera des Xperia XZ3 automatisch, sobald man das Gerät im Querformat hält. Die Hauptkamera löst dabei mit 19 Megapixel. Dabei setzt Sony auf seinen "Sony Exmor RS Sensor mit prädikativem hybriden Autofokus". Die Super Slow Motion Funktion erlaubt Aufnahmen von bis zu 960 Bildern pro Sekunde in Full HD. Die Frontkamera mit 13 Megapixel Auflösung bietet den selben Sensor sowie ein Super-Weitwinkelobjektiv. Nach AR-Emoji von Samsung und den Animojis von Apple hat auch Sony bereits im Vorjahr die Seflie-3D-Scan-Anwendung vorgestellt. Diese bekommt neue Funktionen.

Auch der Sound ist Sony beim Xperia XZ3 ein Anliegen gewesen. Um das Multimedia-Erlebnis zu optimieren liefert Sony Stereo-Lautsprecher, S Force Front-Surround und High-Res-Audio.

Das 195 Gramm schwere Gerät ist nach IP68 zertifiziert und somit auch vor Tauchgängen in Süßwasser geschützt. 30 Minuten in einer Tiefe von bis zu 1,5 Metern sollte das Xperia XZ3 unbeschadet überstehen.

Ab Oktober für 800 Euro erhältlich

Damit das Gerät aber auch die Medieninhalte entsprechend wiedergeben kann und ihm nicht der Saft ausgeht, bietet das Smartphone einen 3300 mAh Akku. Unter der Haube werken ein Qualcomm Snapdragon 845 (Standard bei Android-Topmodellen 2018) sowie vier Gigabyte RAM. Der interne Speicher ist mit 64 Gigabyte relativ knapp bemessen, lässt sich aber via microSD-Slot um bis zu 512 Gigabyte erweitern.

Ausgeliefert wird das Xperia XZ3 mit Android 9.0 (Pie) ab Oktober für knapp 800 Euro. Das Device wird in den Farben Schwarz, Silber, Grün und Bordeau-Rot verfügbar sein.