Lenovo und das Ende des klassischen Laptops

Nach mehr als 40 Jahren hat der klassische Heimcomputer ausgedient. Seit Jahren wird dem PC-Markt das Ende vorausgesagt. Mit Windows 10 hat diese Gerätesparte aber wieder eine Renaissance erlebt. Hersteller haben den Wandel erkannt und sich mit Convertibles, Ultrabooks und Hybriden eine neue Daseinsberechtigung geschaffen. So auch Lenovo. Der chinesische Hersteller hat abseits der IFA in einem Abend-Event, dem Tech-Life, seine neuesten Geräte für den Weihnachtsmarkt präsentiert.

Auch die Yoga-Serie des Herstellers bekam Zuwachs. Diese soll "hochwertige Verarbeitung, sinnvolle Innovation und fesselnde Unterhaltung für mobile Nutzer" bieten. Das Yoga C930 ist als Topmodell mit entsprechender Ausstattung positioniert. Das 2-in-1 Gerät mit Windows 10 bietet eine rotierende Sound Bar mit Dolby Atmos Speaker System, Dolby Vision und einen integrierten Stift, der sich wie bei Samsungs Note-Serie im Gehäuse verstauen und laden lässt.

Lenovo setzt - wie auch die Konkurrenz - auf smarte Assistenten. Im C930 arbeiten beispielsweise Cortana und Alexa. Fernfeldmikrofone ermöglichen es die Sprachassistentinnen aus bis zu vier Metern Entfernung zu nutzen - sogar im Standby-Modus.

Das neue Yoga Book C930 ist der weltweit erste Dual-Display Laptop mit E Ink. Der vielseitige E-Ink-Bildschirm verwandelt sich mit nur einem Knopfdruck in eine anpassbare Tastatur mit konfigurierbaren Tastaturlayouts, in digitales Papier für Notizen oder Skizzen oder in einen ausdauernden E-Reader.

Das Yoga C930 und Yoga Book C930 werden ab Ende September in Deutschland mit einem Startpreis ab 1499 Euro bzw. 999 Euro verfügbar sein.

Thinkpad X1 Extreme

Das ThinkPad X1 Extreme von Lenovo ermöglicht es Nutzern dank dedizierter NVIDIA GeForce Grafikkarte und den neusten Intel Core-Prozessoren der 8. Generation bis hin zum Core i9, auch die anspruchsvollsten Anforderungen problemlos unterwegs zu meistern. Das Gerät unterstützt mehrere Monitore und die verbaute RapidCharge-Technologie erlaubt es den Akku in nur 60 Minuten bis zu 80 Prozent zu laden. Das 4K HDR-Display mit Dolby Vision, Dolby Atmos und 100-prozentiger Adobe RGB-Farbwiedergabe legt die Messlatte bei der Erstellung und Nutzung von Inhalten auf einem Notebook extrem hoch. In puncto Sicherheit bietet das Thinkpad ThinkShutter-Kamerabdeckung, Windows Hello-Gesichtserkennung und -Fingerabdruckscanner.

Das ThinkPad X1 Extreme ist ab September in Deutschland ab einem Startpreis von 1749 Euro erhältlich.

Weitere Neuheiten

Yoga S730 - Das neue Yoga S730 ist ein Premium-Laptop für höchste Mobilität und Leistung und bietet bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit, schnelle Ladezeiten, Dolby Vision, ein Dolby Atmos Speaker System und den neuesten Intel 8th Gen Core i7 Prozessor.

Es ist ab Ende Oktober in Deutschland mit einem Startpreis von 999 Euro erhältlich.

Das IdeaPad D330 kombiniert die Leistung eines Laptops mit der Freiheit und Mobilität eines Tablets. Das 10 Zoll große Windows 10 - Detachable mit seiner abnehmbaren Tastatur bietet bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit, Dolby Premium Audio und Stereo Lautsprecher und Intel Gemini Lake-Atom-CPUs.

IdeaPad D330 ist ab sofort in Deutschland 299 Euro erhältlich.