Acer präsentiert in Berlin komplett neues Line-up

Acers diesjähriges Thema ist Minimierung/Maximinierung. "Maximize Vision, minimize boundaries", lautet das Motto. Im Grunde bedeutet das leichtere, schlankere Geräte, ohne dabei Abstriche bei der technischen Ausstattung zu machen. Ein ganz großes Thema sind smarte Assistenten. Bei allen Neuvorstellungen - angefangen vom All-in-One-PC bis hin zur Aspire-Serie - sind Cortana und Alexa mit an Bord.

Den Anfang macht das Aspire 7. Das 15, 6 Zoll große Laptop bietet ein IPS-Display mit schmalem Rahmen und eine Auflösung bis Ultra-HD (3840 x 2160 Pixel). Außerdem ist es mit bis zu 16 GB DDR4-RAM, bis zu 512 GB PCIe NVMe RAID 0-SSD, einem Fingerprint-Sensor und einer Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Das Gerät ist in verschiedenen Konfigurationen bis zu Intel Core i7 mit integrierter Radeon RX Vega M GL-Grafikkarte und 4 GB HBM2 Grafikspeicher erhältlich. Das Gerät bringt 1,5 Kilogramm auf die Waage; in einem 16,8 Millimeter dicken Gehäuse. Zum Preis des Aspire 7 schweigt sich Acer noch aus.

Nicht so zum Acer Aspire 5. Dieses wird ab November ab 699 Euro erhältlich sein. Das 1,8 Kilogramm schwere Gerät hat ein 15,6 Zoll großes Display und soll durch seinen schmalen Ran von 7,82 Millimetern "mehr Platz für tolle Bilder" bieten. Ausgestattet ist das Device mit dem Intel Core CPU Whiskey Lake Generation und optional auch mit einer Nvidia Geforce MX150 Grafikkarte. Ebenfalls optional gibt es das Acer Aspire mit Fingerprint-Sensor und beleuchteter Tastatur. – (c) Acer

Die Gemeinsamkeit der beiden Geräte ist Alexa. Der Amazon-Assistent ist in dem Windows 10 Gerät verbaut.

Acer Swift5 - "Leichtestes Notebook der Welt"

Leichter, dünner, schneller. Die allgemeingültige Maxime in der Hardware-Welt. Davor verschließt sich auch Acer nicht und präsentiert mit dem Acer Swift 5 ein 990 Gramm Device auf den Markt. Laut Acer das leichteste am Markt. Das Swift 5 wird angetrieben von Intel Core i7 und Core 5 der achten Generation. Damit will Acer ein "reaktionsschnelles Arbeiten und bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit garantieren".

Das Windows-10-Gerät besitzt ein 15 Zoll großes Display, das eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel bietet. Der Rahmen ist mit 5,87 Millimeter relativ schmal. Daraus ergibt sich ein Screen-to-Body-Verhältnis von 87,6 Prozent.

Das Swift 5 soll ab Dezember für 1199 Euro (Intel Core i 7 Variante) erhältlich sein. – (c) Lulumi/Acer

Ebenfalls zur Swift-Serie zählt das Swift 3 mit 13-Zoll-Display, das für den Business-Bereich gedacht ist und LTE integriert hat. Es wiegt mit 1,3 Kilogramm deutlich mehr. Es wird ab 999 Euro bereits ab September in den Handel kommen.

Dass der PC noch nicht am Ende ist, zeigt Acer mit dem All-in-One-PC Acer Z24. Um bei dem Windows 10 Gerät Alexa ansprechen zu können, wurden vier digitale Mikrofone verbaut. Der 23,8 Zoll große Bildschirm liefert Full-HD-Auflösung.