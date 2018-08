Jeder Vierte verzichtet lieber auf Freund als auf Smartphone

Auch wenn es uns Hersteller wie Apple, Samsung und Huawei fast nicht glauben lassen möchten, ein Smartphone kostet nicht 1000 Euro, sondern im Schnitt 321 Euro; für Phablets, geben Kunden 588 Euro aus. "Der Trend geht zum hochwertigen Gerät", sagte der Experte des Branchenverbands Christoph Meinecke. Die Verbraucher sind durchaus bereit, dafür auch Geld auszugeben. Apples iPhone X bescherte dem Unternehmen im letzten Quartal Umsatz und Gewinn trotz stagnierender Abssatzzahlen. Bei Samsung hingegen liegt der Fokus auf dem Galaxy Note 9 nachdem die Verkaufszahlen des Galaxy S9/S9+ enttäuschend waren.

Wie der Digitalexperte weiter sagte, schätzen die Nutzer am Smartphone vor allem, dass es den Alltag erleichtert. In einer Bitkom-Umfrage habe jeder Vierte sogar angegeben, dass er lieber auf seinen besten Freund verzichten würde als auf sein Smartphone.

Smartphones graben Digitalkameras und Spielekonsolen immer stärker das Wasser ab. Auch "MP3-Player, Radios und alles, was nicht vernetzt ist", werde zunehmend kannibalisiert, sagte Meinecke am Mittwoch. Internetfähige Mobiltelefone vereinten all diese Funktionen in sich, und die Qualität werde immer besser. Der Branchenverband Bitkom geht davon aus, dass 2018 in Deutschland 22,7 Millionen Smartphones verkauft werden, nach 22,8 Millionen im Jahr zuvor. Der Umsatz dürfte um 2,3 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro zurückgehen, weil die Preise für Standardgeräte sinken.

(bagre/Reuters)