4 x 4 macht 8K: Samsung präsentiert Q-LED-Fernseher auf der IFA

Smarte Lautsprecher überall in Berlin auf der Internationalen Funkausstellung, die am Freitag offiziell für Besucher öffnet. Schon vorab präsentieren Hersteller ihre Neuheiten. Dabei kristallisiert sich schon jetzt ein weiterer klarer Trend heraus: 8K. Die Bildschirm-Auflösung wird wohl in den nächsten Jahren Maßstab für Fernsehgeräte sein; ähnlich 4K, UHD oder OLED. Mit QLED 8K TV läutet der koreanische Hersteller Samsung auf der IFA mit drei neuen Modellen diesen neuen Maßstab ein. 65-Zoll (163 cm Bildschirmdiagonale), 75-Zoll (189 cm) und 85-Zoll (216 cm) werden in der Q900 Serie angeboten werden. Die Q900 Serie hat auch seinen Preis. Zwischen 5000 und 15.000 Euro kosten die Modelle.

Inhalte werden mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz angepasst

Die vierfache 4K-Auflösung, extrem hohe Helligkeitswerte von bis zu 4.000 Nits (85 Zoll Modell) sollen Käufer überzeugen. "Ungeachtet der Auflösung des Ausgangsmaterials optimiert der Quantum Prozessor 8K mithilfe von künstlicher Intelligenz Bild und Ton", verspricht Samsung während der Pressekonferenz. Während das 8K-Ökosystem in den kommenden Jahren wächst, können Samsung QLED 8K TVs schon heute Bilder in 8K-Qualität darstellen – unabhängig von der nativen Auflösung oder der Übertragungsart. Dabei kommt der von Samsung entwickelte Quantum Processor 8K zum Einsatz, der sowohl die Bild- als auch die Tonqualität durch 8K AI Upscaling hochrechnet. Der Prozessor skaliert verschiedene Auflösungen – SD, HD, Full HD und UHD auf 8K-Qualität hoch, nimmt Bildanpassungen in puncto Schärfe, Bildrauschen, Konturen sowie Farbschattierungen vor. – (c) Samsung

"Die 8K-Ära rückt in greifbare Nähe und Samsung geht der Entwicklung als Marktführer zielstrebig voran", sagt Leif-Erik Lindner, Senior Business Director AV Samsung Electronics GmbH. Bleibt die Auflösung bei immer größeren TVs jedoch bei 4K, muss sich die gleiche Anzahl von Pixeln über eine größere Bildschirmfläche verteilen – das Bild wird grobkörniger. In einem 8K-Bild mit 7.680 x 4.320 Pixeln (8K UHD) hingegen stecken vier Mal so viel Bildpunkte wie in einem 4K UHD-Bild und 16 Mal so viele wie in einem Full HD-Bild.

Der Samsung QLED 8K TV wird ab Mitte Oktober in Deutschland im Handel verfügbar sein. Die Energieeffizienzmessung ist laut Samsung noch nicht abgeschlossen. Voraussichtlich werden die Fernsehgeräte mit der Klasse B gekennzeichnet sein.

Qled versus OLED Qled ist Samsungs Versuch sich gegen die vorherrschende LG-Technik OLED durchzusetzen. Die selbstleuchtenden Pixel bieten den Vorteil, dass sie Schwarz wirklich Schwarz zeigen und auch bei der Kontrastdarstellung hatte OLED die Nase vorne. Auch die Konkurrenz der TV-Hersteller vertraut mittlerweile auf die teure Display-Technologie. Außerdem bieten die OLED-Panels den Vorteil, dass sie extrem dünn gebaut werden können. Samsung will nicht bei der Konkurrenz einkaufen. Die von Samsung vertriebene Qled-Technologie setzt dabei im Prinzip auf LCD-Bildschirme und LED-Beleuchtung. Nachdem die Technologien beide noch relativ jung sind, sind Kritiker sich über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Technologien uneins. Preislich spielen die Geräte in der selben Liga.