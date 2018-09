So sollen Apples iPhones heißen

Am 12. September wird Apple seine neuesten Smartphones präsentieren. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft will das kalifornische Unternehmen mit drei Geräten glänzen. Nachdem es mit dem iPhone X bereits mit der traditionellen Namensgebung gebrochen wurde, scheint Apple nun einen gänzlich neuen Weg einschlagen zu wollen.

Beim US-Blog 9to5Mac will man die Namen bereits vorab erfahren haben. So soll das 6,5 Zoll Premium-Modell iPhone XS Max heißen. Es soll sich dabei um keinen verspäteten oder verfrühten Aprilscherz handeln. Man will dafür verschiedene Quellen haben, die diese Information unabhängig voneinander bestätigt haben.

Nachdem das iPhone X aber laut Apple den Rufnamen "iPhone Ten" trägt, sollte den Gerüchten zufolge das neue Gerät "iPhone Ten s max heißen". Das andere Modell soll den Namen "iPhone XS" tragen.

Auch wenn 9to5Mac verschiedene Quellen für diese Information anführt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die Geräte diesen Namen tragen werden. Am 12. September wird Apple seine neuen iPhones präsentieren.

Wie gewohnt tickert "Die Presse" live die Präsentation. Es gibt auch die Möglichkeit es via Livestream mitzuverfolgen. Apple-Geräte, die mit iOS 10 oder einer aktuelleren Version laufen, können den Stream wiedergeben. Auch für Nicht-Apple-User gibt es eine Möglichkeit, dafür braucht es Windows 10 und Microsofts Browser Edge.

>>> 9to5mac

>>> Apple Events

(bagre)