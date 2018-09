Apple präsentiert iPhone XS, XS Max, Apple Watch 4 und iOS 12

Samsung hat sein Galaxy Note 9 bereits vorgestellt, Huawei wird am 16. Oktober das Mate 20 präsentieren. Auch Apple steht in den Startlöchern für das Weihnachtgeschäft. Am heutigen Mittwoch wird Apple im neuen Firmengebäude, am Apple Campus, seine neuen iPhones vorstellen. Drei an der Zahl sollen es sein. Auch die vierte Generation der Apple Watch sowie ein neues iPad soll der Hersteller in petto haben. Gerechnet wird zudem auch mit einer überarbeiteten Version der Air Pods. Die kabellosen Kopfhörer haben sich nach anfänglichem Spott auf Twitter und Facebook zu einem Erfolgsprodukt gemausert. Ebenfalls in einschlägigen Online-Foren wird über die Präsentation einer kabellosen Ladematte gemunkelt. Diese soll den Namen AirPower tragen. In den letzten Tagen wurde auch diskutiert, ob neue MacBooks im Rahmen des Events vorgestellt werden.

Das sind die aktuellsten Bilder, wie das iPhone XS aussehen soll: – (c) 9to5Mac

Abgesehen von den zahlreichen Gerüchten ist fix von der Präsentation des neuen Betriebssystems iOS 12 und MacOS14 auszugehen. Diese stehen seit einigen Monaten als Betaversion bereits zur Installation zur Verfügung. Normalerweise wird die finale Version am Tag der Präsentation ausgerollt.

Ob Apples "One more Thing", das meist eine komplette Produktneuheit bringt, auch heute Teil des Events sein wird, bleibt abzuwarten. Es deutet nur wenig darauf hin. Um 19 Uhr startet das Event offiziell, wir tickern ab 18:30 Uhr.