iPhones, Watch und iPad: Ein Event ohne "One More Thing"?

Am Mittwoch präsentiert Apple einen Schwung neuer Geräte. Drei iPhones werden erwartet sowie eine neue Apple Watch. Auch neue iPads könnte Apple in petto haben. Von Apple werden in diesem Herbst keine großen Sensationen erwartet. Dennoch schaut die Branche am kommenden Mittwoch gespannt nach Cupertino. Nachdem 2017 das iPhone X vorgestellt wurde, ist heuer nicht mit großen Neuerungen zu rechnen. Drei neue iPhones sollen vorgestellt werden. Dabei soll das iPhone X mit 5,8 Zoll die Hauptrolle spielen. Es könnte sein, dass es auch ein "S" im Namen haben wird. Das würde bedeuten, dass es sich äußerlich um das gleiche Gerät wie den Vorgänger handelt, aber innerlich alles auf den technischen Stand von 2018 getrimmt wurde.

Darüber hinaus sei eine größere Version mit einem 6,5-Zoll-Display geplant. Hier würde Apple der Plus-Serie, die technisch immer auf dem Hauptmodell basiert, Zuwachs verpassen. Die günstigere Variante - ein Nachfolger des aktuellen iPhone 8 - soll einen LCD-Bildschirm statt der kontrastreicheren OLED-Technologie und ein Gehäuse aus Aluminium statt Edelstahl bekommen, mit verschiedenen Farbvarianten. Es soll deutlich günstiger sein als die anderen beiden Modelle. 2013 brachte Apple eine solche Variante als 5C auf den Markt. Preislich unterschied es sich nicht deutlich von den Topmodellen, obwohl es nur ein Plastik-Gehäuse und veraltete Technik bot.

Eine Apple Watch mit größerem Display und schmalen Rändern

Langsam aber stetig konnte Apple seine Marktanteile bei den Smartwatches ausbauen. 3,5 Millionen Stück wanderten im zweiten Quartal dieses Jahres laut Schätzungen von Canalys über den Ladentisch. Im Vergleich zu den geschätzten 41 Millionen iPhones nahezu vernachlässigbar. Dennoch soll Apple auch beim Design Veränderungen vorgenommen haben. In erster Linie wurde das Display vergrößert und die Bildschirmränder verkleinert werden. Somit wird sich die Größe grundsätzlich nicht ändern.

Ein Produkt, das Apple schließlich rausbringen dürfte, ist die Ladematte AirPower, mit der kabellos die Akkus von iPhone, Apple Watch und der AirPods-Ohrhörer gleichzeitig aufgefüllt werden können. Das Gerät wurde bereits vor einem Jahr angekündigt - laut Medienberichten gestaltete sich die technische Umsetzung des Konzepts aber schwierig. Außerdem wird von Apple ein neues Modell der AirPods-Ohrhörer erwartet. Die kabellosen Ohrstöpsel hatten sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem Verkaufshit entwickelt.

Ob Apples traditionelles "One More Thing" kommen wird und damit auch ein neues Produkt vorgestellt wird, das niemand am Radar hatte, bleibt abzuwarten. Bislang deutet nichts darauf hin.

Wie gewohnt tickert "Die Presse" live die Präsentation. Es gibt auch die Möglichkeit es via Livestream mitzuverfolgen. Apple-Geräte, die mit iOS 10 oder einer aktuelleren Version laufen, können den Stream wiedergeben. Auch für Nicht-Apple-User gibt es eine Möglichkeit, dafür braucht es Windows 10 und Microsofts Browser Edge.

(Red.)