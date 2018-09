"Au Backe", Unternehmen präsentiert Zahnmikrofon

Menschen, die in ihren Ärmel oder in ihren Hemdkragen sprechen, sind in Filmen sofort als Sicherheitsleute zu erkennen; und auch im realen Leben. Eine wirkliche Tarnung ist damit nicht möglich. Mit der Erfindung des Unternehmens Sonitus Technologies könnten Sicherheitsleute schon bald schwerer zu identifizieren sein, denn das wasserdichte Mikrofon wird direkt am Backenzahn befestigt. Das US-Militär hat die Technologie in einem Einsatz bereits getestet und mehrere Millionen Dollar in die Weiterentwicklung investiert.

Wie funktioniert es? Das Molar-Mic (dt. Backenzahn-Mikrofon) wird auf einem der oberen Backenzähne befestigt. Es ist wasserdicht und besteht aus einem Mikrofon und einem speziellen Lautsprecher. Über Near-Field-Magnetic-Induction-Communication (NFMI) wird der Schall per Magnetinduktion an ein spezielles Halsband weitergeleitet und von dort an das Mikro am Zahn gesendet. Der Schall wird von einem Knochenleitungslautsprecher zum Ohr übertragen. Für den Träger hört es sich an, als würde er eine innere Stimme klar und deutlich hören. Denn der Schall wird auf den Zähnen in Schwingungen umgewandelt und direkt ins Innenohr geleitet und dort wieder in Schall umgewandelt.

Die Knochenschalltechnologie wurde auch bereits bei der Google Glass eingesetzt und der Sportbedarfshersteller Finis hat ebenfalls Knochenschall-Kopfhörer für Schwimmer im Angebot. Die Technologie ist also nicht neu, aber nicht weit verbreitet. Laut Sonitus Technologies soll sich das Molar Mic vor allem in lauten Umgebungen bewähren, da der Mund sich als guter Schallisolator eignet. – (c) Sonitus Technologies

Das US-Militär hat das System bereits ausgiebig getestet. Die United States Air Force Pararescue hat das Mikro bei einem realen Rettungseinsatz während eines Wirbelsturms eingesetzt. Die Resultate sprechen für sich selbst. Mehrere Millionen US-Dollar wurden dem Unternehmen zur Verfügung gestellt, um das System weiterzuentwickeln. Doch nicht nur militärisch will das Unternehmen das Mikro eingesetzt wissen, sondern auch im zivilen Bereich für Sicherheitsleute, Rettungskräfte und Arbeiter in der Industrie.

(bagre)