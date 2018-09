Wikileaks-Dokumente wurden geleakt

"Ich, Julian Assange, erteile hiermit eine Vollmacht an meinen Freund, Israel Shamir, meinen Reisepass im Russischen Konsulat in London abzugeben und abzuholen, um ein Visum zu bekommen": So lautet ein Dokument, das der Nachrichtenagentur AP exklusiv zugespielt worden sein soll - neben zehntausenden weiteren E-Mails, Chatprotokollen, Finanzaufzeichnungen, etc. der Enthüllungsplattform Wikileaks. Es ist nicht das erste Mal, dass Daten von Wikileaks selbst geleakt wurden. Doch das Konvolut, das AP erhielt, dürfte das bisher größte sein.

Der Brief soll am 30. November 2010 von Julian Assange unterzeichnet worden sein. Gegen den Initiator und Sprecher von Wikileaks war wenige Tage zuvor ein internationaler Haftbefehl wegen Vergewaltigung, sexueller Belästigung und Nötigung erlassen worden. Einen Tag, bevor der Brief geschrieben worden sein soll, veröffentlichte Wikileaks die erste Ladung der sogenannten "Cablegate"-Dokumente: Über 250.000 teilweise als geheim oder vertraulich eingestufte Depeschen aus US-Botschaften auf der ganzen Welt an das US-Außenministerium.

Mr. Assange did not apply for such a visa at any time or author the document. The source is document fabricator & paid FBI informant Sigurdur Thordarson who was sentenced to prison for fabricating docs impersonating Assange, multiple frauds & pedophilllia. https://t.co/xzMfhctFx4 — WikiLeaks (@wikileaks) 17. September 2018

Auf Twitter erklärte Wikileaks, Assange habe nie ein Visum in Russland beantragt oder diesen Brief geschrieben - das sei ein ehemaliger Partner gewesen, der FBI-Informant Sigurdur Thordarson. Die russische Botschaft in London gab an, keine Details zu Visum-Anträgen herausgeben zu können. AP-Recherchen hätten ergeben, dass der Brief auf einem Laptop von Wikileaks geschrieben worden sein dürfte. Der genannte Freund, Israel Shamir, gab gegenüber AP an, dass er sich nicht erinnern könne, ob er den Brief weitergeleitet bzw. ein Visum für Assange beantragt hat: "Ich kann nicht ausschließen, dass es passiert ist."

>> Artikel von AP

(Red.)