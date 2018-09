Leica verhilft legendärer Sowjetkamera Zenit zu Comeback

Der deutsche Kamerahersteller Leica verhilft dem legendären Sowjet-Apparat Zenit zu einem Comeback im Digitalzeitalter. Die neue Digitalkamera Zenit M verfüge über ein komplett in Russland hergestelltes Objektiv, werde ansonsten aber von Leica in Deutschland zusammengebaut, teilte das staatliche russische Konglomerat Rostec mit, das den Zenit-Hersteller Shvabe kontrolliert.

Im Design orientiert sich die neue Zenit an ihren Vorgängern, die wiederum einst von Leica inspiriert waren. Die neue Zenit wurde am Mittwoch auf der Messe Photokina in Köln vorgestellt. Die Kamera basiert den Angaben zufolge auf der Technologie einer Leica. Das Objektiv werde aber "komplett in Russland entworfen und gebaut, zu 100 Prozent aus russischen Bestandteilen und Materialien", teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Das Objektiv stammt aus der Fabrik KMZ in Krasnogorsk bei Moskau, die zu Shvabe gehört. KMZ hatte bis 1986 knapp acht Millionen Kameras des Modells Zenit E gebaut. Nach dem Stopp der Serienproduktion vor mehr als 30 Jahren wurden Zenit-Kameras nur noch in begrenzter Zahl gebaut; im Jahr 2005 stellte KMZ die Kamera-Produktion komplett ein und produzierte fortan nur noch Objektive.

Die Digitalkamera Zenit M soll ab Dezember in Europa zu haben sein; ab Jänner dann auch in Russland. Der Preis liegt laut Shvabe zwischen 5.000 und 6.000 Euro.

