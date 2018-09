Darwin's Circle: USA und China zeigen Europa den Weg zum digitalen Vorreiter

"Worin ist Europa einzigartig, wodurch unterscheidet es sich von den großen Playern aus den USA und China", fragt Jeff Jarvis seine Gesprächspartner bei der Digitalkonferenz "Darwin's Circle" im Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz in Wien und erntet sekundenlanges Schweigen. Schon zu Beginn der eintägigen Veranstaltung zeigt sich, dass heimische und europäische Unternehmen drohen, bei der Digitalisierung zu stagnieren und sich selbst in die Warteposition zu drängen. Statt die DSGVO als Chance zu sehen, wird sie zum Hemmschuh - amerikanische Denkweise trifft auf europäische Wartestellung am Darwin's Circle.

Das sekundenlange Schweigen wird dann aber im ersten Panel doch noch gebrochen. Es ist Andreas Bierwirth, Chef von T-Mobile Österreich und UPC Österreich, der dann in den Prunkräumen der Industriellenvereinigung das Wort ergreift: "Unternehmen wie Tencent können ohne Daten nicht entstehen. Mit der DSGVO [Datenschutzgrundverordnung; Anm.] wird Europa ins Hintertreffen geraten." Ebenso sieht Bierwirth die DSGVO als Hindernis in Bezug auf die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz. Eine Meinung, die der Journalist und Buchautor Jarvis nicht teilt. Er sieht es vielmehr als Entwicklungsvorteil. "Europa kann sich hier einen Standortvorteil verschaffen. Das ist eine große Gelegenheit", betont er in dem Panel und stützt damit die Eingangsworte von Markus Braun. Der Wirecard-Chef betonte, die "Schönheit des Fortschritts" zu sehen, statt Angst davor zu haben. Konkurrenz und Partnerschaft dürften sich nicht ausschließen. Man könne sich mit Tech-Riesen wie Facebook, Google und Tencent messen, könne aber mit ihnen gleichzeitig auch zusammenarbeiten.

"Viel mehr Hürden" in Europa als in den USA

Ein Leitbild, das ungewöhnlich für den europäischen Raum zu sein scheint. Denn Einigkeit herrscht unter den wachsamen Augen von Kaiser Franz Joseph in Bezug auf die Startup-Kultur in Österreich. Während in den USA Unternehmen darauf ausgerichtet sind, loszumarschieren und die Welt zu erobern, haben europäische Firmen mit "viel mehr Hürden" zu kämpfen; vor allem im Bereich Finanzierung, erklärt US-Botschafter Trevor Traina. Obwohl es heimische Unternehmen durchaus mit jenen erfolgreichen US- und China-Pendants aufnehmen könnten, doch das "Ökosystem fehlt". Eine Meinung, die auch Raiffeisenbank-Chef Peter Strobl teilt. "Wir haben im Bankensektor durch die Finanzkrise fast den Anschluss verloren. In kleinen Schritten versuchen wir das jetzt aufzuholen".

Der negative Zugang zur Digitalisierung scheint Ling Ge vom chinesischen Riesen Tencent (WeChat) völlig unbekannt. "Wir arbeiten und wachsen und verbessern unsere Dienste. Wir arbeiten dafür viel mit europäischen Unternehmen, darunter auch mit Wirecard zusammen. Die Nutzer kommen von selbst", erklärt die Europa-Verantwortliche auf die Frage, wann WeChat in Europa und den USA verfügbar sein werde. Die Zahlen bestätigen die Vorgehensweise. Mehr als eine Milliarde Nutzer zählt die Rundum-App, ohne der ein Fortkommen in China nahezu unmöglich ist.

Die exklusive Digitalisierungskonferenz zeigt einmal mehr den unterschiedlichen Ansatz und die andere Herangehensweise von China, den USA und Europa.

So wurde im letzten Jahr noch der Status Quo des digitalen Europas diskutiert. Bei seiner diesjährigen Auflage zeigen sich die heimischen Sprecher kritischer und vorsichtiger in Bezug auf Industrie 4.0 und Digitalisierung. Man müsse schauen, inwiefern sich die neuen Systeme integrieren lassen.