YouTube bietet Anleitungen für Facebook-Hack

IT-Sicherheitsfirmen sind in einem außergewöhnlichen Bereich unterwegs. Sie suchen Lücken, Schwachstellen und neue Bedrohungen. Sie veröffentlichen Informationen in einem Bereich, über den alle den Mantel des Schweigens hüllen wollen. Viele arbeiten seriös und informieren die Firmen vorab, bevor die Erkenntnisse veröffentlicht werden. Doch dann gibt es wiederum jene, die ihr Wissen über Lücken und wie sie ausgenutzt werden können, auf YouTube teilen.

Hunderte Videos, die seit Monaten auf YouTube zur Verfügung stehen. Auch noch nach dem Bekanntwerden des Angriffs. Tausende Male wurden die unterschiedlichen Anleitungen in aller Welt angesehen. Die Angreifer könnten durchaus ihre Fähigkeiten durch diese Tutorials durchaus auch noch verbessert haben.

Facebook arbeitet nach eigenen Aussagen daran an, schnell Informationen liefern zu können. Die Lücke war 17 Monate offen. Es lässt sich nicht abschätzen, ob sie nicht schon vorher - in kleinem Stil - ausgenutzt wurde. Wer seine Kontodaten über den Facebook-Messenger weitergegeben hatte, sollte sein Konto besonders gut im Auge haben und seinen Bankbetreuer kontaktieren.

90 Millionen Nutzer wurden von Facebook abgemeldet und die Lücke geschlossen. Die britische Politikerin Damian Collins kündigte bereits an, Mark Zuckerberg vorzuladen, sobald er britischen Boden berührt. In den USA werden die ersten Klagschriften gegen die Plattform vorbereitet und auch in Großbritannien werden Sammelklagen angedacht. In der EU soll eine Untersuchung klären, ob Facebook gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen hat. Wenn ja, droht dem Unternehmen eine Strafe in Höhe von 1,4 Milliarden Euro.

>>>Express.co.uk

(bagre)