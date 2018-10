Wozniak-Fernkurs in der Kritik: "13.000 Dollar teures eBook"

Steve "Woz" Wozniak bietet seit einem Jahr Fernkurse an. Der Name steht für Apple und der wiederum für Fachwissen, Kompetenz und Innovation. Aber nicht für Fehler, denn diese bekommen die Wozniak-Studenten in ihren Skripten geliefert.

Der von Wozniak entwickelte Onlinekurs soll Studenten das Programmieren beibringen. In den Skripten sind aber fehlerhafte Codes, weswegen die Studenten nur Fehlermeldungen erhalten. Aufgrund des Wissensstands können sie aber nicht wissen, dass es sich um Schlampigkeitsfehler in Form von Tippfehlern in den vorgefertigten Skripten handelt. Wie der US-Nachrichtensender CBS berichtet, sollen zudem Vorlesungen veraltet sein und ein Kurs ganz ohne Ausbilder statt. Im Gespräch mit rund zwei Dutzend Studenten stellte sich heraus, dass auch einige der Mentoren nicht über ausreichendes Fachwissen verfügten.

Für die mangelhafte Ausbildung wird den Studenten einiges abverlangt. Nicht nur, dass sie sich durch fehlerhafte Skripten arbeiten müssen, so ist ihr 33-wöchiges Studium auch alles andere als günstig. Mehr als 13.200 Dollar werden dafür fällig. "Ich habe das Gefühl, das hier ist ein 13.000-Dollar-eBook, sagt einer der Studenten gegenüber CBS.

Ungewöhnlich wortkarg reagiert indes Steve Wozniak auf die Anfragen des Senders. Der sonst um Interviews nicht verlegene Woz wollte auch abseits einer Konferenz in Miami nicht auf die Fragen antworten und fühlte sich angegriffen. Der Journalist würde Statements als Fragen verpacken. Darauf wolle er nicht antworten.

Anders der Präsident der Woz U, der auf Anfrage des Senders erklärte, dass man den Berichten über mögliche Fehler nachgehen werde. Ein Kontrollsystem soll eingerichtet werden. Coleman zufolge kontrollierte bisher Wozniak den Lehrplan der Woz U.

