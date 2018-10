Anzeichen für Österreichstart von Apple Pay

Apple Pay ist in mehr als 29 Ländern bereits verfügbar. In Europa ist der Dienst bereits unter anderem in Frankreich, Italien, Dänemark, Polen und Russland verfügbar. Österreich zählt nicht dazu. Nach vier Jahren gibt es nun Anzeichen, dass der Service nun doch bald hierzulande starten könnte. Am 1. Oktober tauchte eine Support-Seite im Netz auf.

Gerüchte dazu, dass Apple Pay bald in Österreich starten könnte, halten sich bereits seit Monaten hartnäckig. So erklärte die Payment Service Austria gegenüber Standard.at, dass man Verhandlungen für Apple mit allen Banken führe. Der Futurezone sagte Stefan Dörfler, wie man die Einführung von Apples Bezahldienst Apple Pay in Österreich sehe: "Wenn Sie mich so fragen, dann sage ich: Ich sehe es".

Auch wenn vieles darauf hindeutet, dass man schon in Kürze mit dem iPhone oder der Apple Watch in Geschäften bezahlen kann, sind die Meldungen mit Vorsicht zu genießen. Bereits im Februar dieses Jahres wurde in Brasilien, Irland und Spanien eine ähnliche Support-Seite freigeschaltet und seitdem ist nichts mehr passiert.

(bagre)