Software-Hersteller McAfee warnt vor Ruby Rose

Die Schauspielerin Ruby Rose ist die gefährlichste Frau im Internet. Wer nach der "Orange is the new Black"-Darstellerin sucht, läuft laut McAfee am meisten Gefahr auf Webseiten mit Viren zu landen. In der Untersuchung des Spezialisten für Sicherheitssoftware tauchen weitere bekannte Darsteller auf. Darunter Kristin Cavallari, Marion Cotillard, Lynda Carter, Rose Byrne, Debra Messing, Kourtney Kardashian, Amber Heard, Kelly Ripa und Brad William Henke. Vor allem Schauspielerinnern werden gerne genutzt, um auf manipulierte Webseiten zu locken.

