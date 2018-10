Teufel startet mit eigenem Shop in Wiener Kärntnerstraße

Der Online-Handel floriert, die Einzelhändler in den Einkaufsstraßen Europas kämpfen ums Überleben; der Leerstand in den Städten steigt. Selbst einige Einkaufszentren, die zuerst den kleinen Geschäften das Leben schwer gemacht haben, sind ins Straucheln gekommen. Doch immer mehr Marken, die Online-only gestartet sind, wagen sich in den stationären Handel. Auch der deutsche Sound-Profi Teufel.

In der Kärnterstraße im ersten Wiener Gemeindebezirk gibt es den Emi-Store. Für Musikkenner schon jeher die erste Anlaufstelle. Von Platten bis CDs bis hin zu Jura-Kaffeemaschinen reicht das Sortiment. Und nun eben auch Teufel-Produkte. Auf 18 Quadratmetern kann man sich auch von der neuen Ultima-Serie "wegblasen" lassen.

Mit einer Shop-in-Shop-Lösung will Teufel den Kunden ermöglichen, die Soundsysteme auszuprobieren. Der eigentliche Hausherr Emi liefert hierfür nur den Platz und hat mit Logistik, Angebot und Preisen nichts zu tun.

"Systeme zum Anfassen"

Dafür ist Teufel zuständig. Drei Mitarbeiter werden auf der kleinen Fläche im Emi-Store über den Dächern Wiens Frage und Antwort stehen. Dabei gelten im Store die gleichen Bedingungen wie für Online-Kunden. Acht Wochen kostenlose Rückgabe bei Nichtgefallen, wobei die Geräte von Teufel selbst abgeholt werden. Nach der Beratung kann mit einem Mitarbeiter die Geräte über den Store bestellen und sich liefern lassen.

"Wir wollen den Kunden die Möglichkeit bieten, die Systeme anzufassen. Wie es dann zuhause klingt, ist sowieso nochmal eine ganz andere Sache. Darum auch die acht Wochen Rückgabemöglichkeit", erklärt Unternehmenssprecher Florian Weidhase im Gespräch mit der "Presse". Wobei besonders die Rückgabequote sehr gering sei und wenn, dann dazu führe, dass sich Kunden für ein anderes System oder einen anderen Aufbau entscheiden. – (c) Die Presse/Barbara Steinbrenner

Von 4. bis 6. Oktober lockt Teufel mit Eröffnungsangeboten, die im Webshop nicht erhältlich sein werden, etwa den geräuschunterdrückenden Kopfhörer Real Blue NC um 140 statt 230 Euro und die Soundbar Cinebar 11 um 290 statt 400 Euro. Aufgrund der Shopgröße empfiehlt es sich, vorab einen Termin zu vereinbaren. Erst recht, wenn man mehrere Systeme probehören möchte.

Nach der Zentrale auf der Budapesterstraße im "Bikini Berlin"+ ist der Shop-in-Shop in Wien der dritte dieser Art. Es gibt bereits einen weiteren im KaDeWe in Berlin und auch einen in Essen. Das "Einkaufserlebnis" soll auch in weiteren großen Städten realisiert werden.

