Zahl der Selfie-Toten steigt: Forscher fordern "No Selfie"-Zonen

Das Smartphone ist ein ständiger Begleiter. Im Urlaub meist präsenter als sonst. Der perfekte Moment mit einem Selfie festgehalten. Der Blick auf das eigene Ich am Bildschirm gerichtet. Laut Google wurden 24 Milliarden Selfies in 2015 hochgeladen. Mehr als 55 Prozent der Millenials haben laut Umfragen mindestens ein Selfie in Sozialen Netzwerken hochgeladen. Die Umgebung wird dabei aber meist vergessen. Mehr als 259 Menschen starben im Zeitraum zwischen Oktober 2011 bis November 2017 beim Versuch eines perfekten Selfies. Das ergab eine Studie einer indischen Forschergruppe, die im Journal of Family Medicine and Primary Care veröffentlicht wurde.

Als besonders gefährlich erwiesen sich der Studie zufolge Aufnahmen im oder am Wasser, in der Nähe von Flugzeugegn oder an Abhängen. In vielen Fällen sollen den Forschern zufolge Jugendliche und Touristen ertrunken sein. Sie wurden beim Schießen von Fotos von Wellen erfasst, sind mit dem Boot gekentert oder sind ins Wasser gesprungen, ohne schwimmen zu können.

In den USA kommt es bei Selfies in Kombination mit Schusswaffen sehr häufig zu Todesfällen. Den Forschern zufolge sind es meist Männer im Alter von 23 Jahren. Generell ist das Problem bei jungen Menschen angesiedelt. Zwischen zehn und 29 Jahre alt sind die meisten Todesopfer. Am häufigsten wurden derartige Fälle in Indien (159 Fälle), Russland (16) und den USA (14) gemeldet.

Die Forscher warnen davor, sich bei Klippen, an Berggipfeln und auf hohen Gebäuden zu fotografieren. Sie empfehlen zudem, dass derartige Gebiete als "No Selfie"-Zonen auszuweisen.

(bagre)