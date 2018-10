Wenn Künstliche Intelligenz sexistisch und lebensgefährlich wird

Ohne Künstliche Intelligenz geht es heute nicht mehr. Die Bandbreite reicht von der Glühbirne, die weiß, welches Licht wir nach Feierabend, beim Champions-League-Spiel oder zum Aufstehen brauchen. Autos lenken wie von Zauberhand in die kleinsten Parklücken oder zeigen uns, wie man spritsparender fährt. Das ist aber nur der Anfang. Denn Künstliche Intelligenz soll vor allem auch dazu genutzt werden, sozialen Herausforderungen zu begegnen. Sie sollen helfen, Dinge leichter zu machen. Wie etwa Diskriminierung in Bewerbungen auszulöschen oder Menschen mit Krebs besser zu behandeln. Eine Utopie, wenn man sich die Kinderschuhe ansieht, in denen diese Technologie derzeit noch steckt. IBM, Amazon oder Microsoft unternehmen gerade erste Schritte und mussten herbe Rückschläge hinnehmen.